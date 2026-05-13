أيمن قرة: قرة لمشروعات الطاقة توسعت في السعودية والعراق بداية العام الجاري

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 مايو 2026 07:07 مساءً - رنا ممدوح _ قال المهندس أيمن قرة، رئيس مجموعة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار، إن الشركة توسعت في المملكة العربية السعودية والعراق، بداية العام الجاري، في إطار استراتيجية تهدف إلى مضاعفة الربحية لتحقيق عوائد رأسمالية مرتفعة.

وأكّد أيمن قرة خلال كلمته بمؤتمر الإعلان عن تفاصيل طرح شركة قرة لمشروعات الطاقة، أن مجلس إدارة الشركة يقوده 8 أعضاء، 5 مستقلين، و3 من العائلة.

وأوضح، أن ذلك مدعومًا بلجنة استشارية مستقلة من 6 أعضاء، منهم عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، وماجد شوقي، رئيس مجلس إدارة شركة كاتليست بارتنرز، وشريف سامي رئيس مجلس إدارة الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار.

كما تضم اللجنة أيضًا رجل الأعمال أيمن عباس، وطارق توفيق رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، وطارق الجمال رئيس شركة ريدكون بروبرتيز.

