نعرض لكم الان تفاصيل خبر هبة قرة: صافي أرباح قرة ارتفع 137% خلال الفترة 2022/2025.. و69% نموًا بالإيرادات من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 مايو 2026 07:07 مساءً - رنا ممدوح _ قالت هبة قرة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار، إن صافي أرباح الشركة نما 137% خلال الفترة 2022- 2025.

وأشارت هبة قرة، خلال كلمتها بمؤتمر الإعلان عن تفاصيل طرح شركة قرة، أن الشركة تحافظ على هوامش ربح إجمالية مستقرة حوالي 19% رغم التحديات الاقتصادية وتذبذب سعر صرف العملة، مدعومة بسياسات تسعير مرنة.

وعلى صعيد الإيرادات، أوضحت، أن الشركة حققت إيرادات تقارب 7.9 مليار جنيه عام 2025، نموًا من حجم عمل 1.6 مليار جنيه عام 2022، موضحه أن نسبة النمو خلال 2022/2025 بلغت 69%.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هبة قرة: صافي أرباح قرة ارتفع 137% خلال الفترة 2022/2025.. و69% نموًا بالإيرادات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.