محمد مدحت: قرة لمشروعات الطاقة حاصلة على الفئة البلاتينية بما يتيح تنفيذ محطات بقدرات 3 ميجاوات

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 مايو 2026 07:07 مساءً - رنا ممدوح _ قال المهندس محمد مدحت، المدير التنفيذي لقطاع الطاقة الخضراء المستدامة وأنظمة الطاقة بشركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار، إن الشركة حصلت على رخصتي إنتاج وتوزيع الكهرباء، بما يؤهلها لتكون من مقدمي خدمات بيع وتوزيع الطاقة.

وأوضح مدحت، خلال كلمته بمؤتمر الإعلان عن تفاصيل طرح شركة قرة، أن الشركة تُعد من الكيانات القليلة الحاصلة على الفئة البلاتينية كمقاول معتمد من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يتيح لها تنفيذ محطات بقدرات 3 ميجاوات فأعلى.

وأكّد، أن الشركة تعمل أيضا في تصميم وتنفيذ مشروعات كفاءة الطاقة وتشييد الأبنية الخضراء في السوق المصري، حيث تقدم الشركة حلولا متكاملة لعملائها من تصميم وتنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة، وذلك بفضل تكاملية إدارة الشركة.

ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.