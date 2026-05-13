محمد مدحت: قرة تمتلك فرص واعدة في مشروعات الطاقة للتسجيل بسوق الكربون الطوعي

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 مايو 2026 07:07 مساءً - رنا ممدوح _ قال المهندس محمد مدحت المدير التنفيذي لقطاعي الطاقة الخضراء المستدامة وأنظمة الطاقة في قرة لمشروعات الطاقة، إن الشركة لديها فرص واعدة في مشروعاتها في مجال رفع كفاءة الطاقة للتسجيل بالبورصة المصرية لتداول شهادات الكربون.

وأوضح مدحت خلال كلمته بمؤتمر الإعلان عن تفاصيل طرح شركة قرة، أن الشركة لها دور في خفض الانبعاثات والبصمة الكربونية لجميع عملائها، حيث تجاوزت 600 ألف طن كربون خلال أخر 15 عامًا.

وتابع: أن ذلك الخفض جاء من خلال مشروعات الشركة المتكاملة التي تخدم كفاءة الطاقة، والطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب تشييد المباني الخضراء الذكية طبقًا لأحدث الأنظمة الإلكتروميكانيكية.

