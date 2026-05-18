نعرض لكم الان تفاصيل خبر الزراعة: فتح 4 أسواق تصديرية جديدة للبرتقال والعنب وشتلات الفراولة بالأمريكتين من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 18 مايو 2026 04:07 مساءً - أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نجاح مصر في فتح 4 أسواق جديدة لـ “البرتقال والعنب وشتلات الفراولة” في دول بيرو وبنما والمكسيك.

ووفقا لبيان اليوم، تلقى وزير الزراعة، تقريراً رسمياً من الدكتور أحمد رزق رئيس قطاع الخدمات الزراعية، بنجاح الإدارة المركزية للحجر الزراعي، في انهاء المفاوضات الفنية بنجاح مع سلطات الحجر الزراعي في تلك الدول، مما أسفر عن فتح الأسواق الجديدة أمام المنتجات المصرية.

الأسواق الجديدة تشمل دولة بيرو وبنما والمكسيك

وقال الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن الأسواق الجديدة تشمل دولة بيرو، والتي تم فتح اسواقها أمام صادرات البرتقال المصري، فضلا عن دولة بنما، والتي تم فتح أسواقها أمام صادرات العنب وشتلات الفراولة المصرية، بالإضافة إلى دولة المكسيك، حيث تم فتح الأسواق أمام صادرات شتلات الفراولة المصرية.

وأشار إلى أن الإدارة المركزية للحجر الزراعي تعكف حالياً على إنهاء الإجراءات التنفيذية الخاصة بتلك الأسواق تمهيداً لبدء التصدير، حيث تسلمت الوزارة الاشتراطات الفنية الرسمية من الدول المستوردة، وجاري العمل على تعميمها في منشورات فنية وإبلاغ المصدرين بها للالتزام بالقواعد المنظمة لها.

