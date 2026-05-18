رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين : تفعيل غرف العمليات على مدار الـ24 ساعة استعدادا لعيد الأضحى

رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين : تفعيل غرف العمليات على مدار الـ24 ساعة استعدادا لعيد الأضحى

السيدة انتصار السيسي تشهد فعالية فرحة مصر لتجهيز العرائس

السيدة انتصار السيسي تشهد فعالية فرحة مصر لتجهيز العرائس

السيدة انتصار السيسي: سعدت بالمشاركة في فعالية فرحة مصر ومشاركة فرحة ألف عريس وعروس ببداية جديدة مليئة بالأمل والمحبة

السيدة انتصار السيسي: سعدت بالمشاركة في فعالية فرحة مصر ومشاركة فرحة ألف عريس وعروس ببداية جديدة مليئة بالأمل والمحبة

برلمانى: مشروع الدلتا الجديدة حماية للأمن الغذائى وشريان للتنمية

برلمانى: مشروع الدلتا الجديدة حماية للأمن الغذائى وشريان للتنمية

نائبة: «الدلتا الجديدة» ترجمة حقيقية لرؤية الرئيس فى بناء مستقبل مصر الزراعى

نائبة: «الدلتا الجديدة» ترجمة حقيقية لرؤية الرئيس فى بناء مستقبل مصر الزراعى

نائب: مشروع الدلتا الجديدة ملحمة تنموية تجسد رؤية مصر لتحقيق الأمن الغذائى

نائب: مشروع الدلتا الجديدة ملحمة تنموية تجسد رؤية مصر لتحقيق الأمن الغذائى

النائب حازم توفيق: مشروع الدلتا الجديدة يوفر فرص عمل ويدعم استقرار الأسعار

النائب حازم توفيق: مشروع الدلتا الجديدة يوفر فرص عمل ويدعم استقرار الأسعار

نقيب الزراعيين لصباح الخير يا مصر: مشروع الدلتا الجديدة نواة لتوطين مليون مواطن

نقيب الزراعيين لصباح الخير يا مصر: مشروع الدلتا الجديدة نواة لتوطين مليون مواطن

نائب: مشروع الدلتا الجديدة يعزز قدرة الاقتصاد الوطنى على مواجهة التحديات

نائب: مشروع الدلتا الجديدة يعزز قدرة الاقتصاد الوطنى على مواجهة التحديات

أخبار اليمن : تحذير هام من شركات استثمار وهمية ( اسماء شركات)

أخبار اليمن : تحذير هام من شركات استثمار وهمية ( اسماء شركات)

الرئيسية مال وأعمال

الزراعة: فتح 4 أسواق تصديرية جديدة للبرتقال والعنب وشتلات الفراولة بالأمريكتين

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الزراعة: فتح 4 أسواق تصديرية جديدة للبرتقال والعنب وشتلات الفراولة بالأمريكتين

الزراعة: فتح 4 أسواق تصديرية جديدة للبرتقال والعنب وشتلات الفراولة بالأمريكتين

نعرض لكم الان تفاصيل خبر الزراعة: فتح 4 أسواق تصديرية جديدة للبرتقال والعنب وشتلات الفراولة بالأمريكتين من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 18 مايو 2026 04:07 مساءً - أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نجاح مصر في فتح 4 أسواق جديدة لـ “البرتقال والعنب وشتلات الفراولة” في دول بيرو وبنما والمكسيك.

ووفقا لبيان اليوم، تلقى وزير الزراعة، تقريراً رسمياً من الدكتور أحمد رزق رئيس قطاع الخدمات الزراعية، بنجاح الإدارة المركزية للحجر الزراعي، في انهاء المفاوضات الفنية بنجاح مع سلطات الحجر الزراعي في تلك الدول، مما أسفر عن فتح الأسواق الجديدة أمام المنتجات المصرية.

الأسواق الجديدة تشمل دولة بيرو وبنما والمكسيك

وقال الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن الأسواق الجديدة تشمل دولة بيرو، والتي تم فتح اسواقها أمام صادرات البرتقال المصري، فضلا عن دولة بنما، والتي تم فتح أسواقها أمام صادرات العنب وشتلات الفراولة المصرية، بالإضافة إلى دولة المكسيك، حيث تم فتح الأسواق أمام صادرات شتلات الفراولة المصرية.

وأشار إلى أن الإدارة المركزية للحجر الزراعي تعكف حالياً على إنهاء الإجراءات التنفيذية الخاصة بتلك الأسواق تمهيداً لبدء التصدير، حيث تسلمت الوزارة الاشتراطات الفنية الرسمية من الدول المستوردة، وجاري العمل على تعميمها في منشورات فنية وإبلاغ المصدرين بها للالتزام بالقواعد المنظمة لها.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزراعة: فتح 4 أسواق تصديرية جديدة للبرتقال والعنب وشتلات الفراولة بالأمريكتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

الكاتب

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

أخبار ذات صلة

0 تعليق