«التمويل الدولية»: إطلاق مشروع مطار الغردقة قريبًا ضمن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص

دبي - احمد فتحي في الاثنين 18 مايو 2026 08:01 مساءً - يارا الجنايني– قال شيخ عمر سيلا، مدير منطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، إن المؤسسة تقدم خدمات استشارية للحكومة المصرية في عدد من المشروعات الاستراتيجية، وعلى رأسها تطوير قطاع المطارات، في إطار دعم نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز كفاءة البنية التحتية.

وأوضح سيلا، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المؤسسة اليوم، أن مطار الغردقة يمثل المشروع التجريبي الأول للتعاون مع الحكومة في هذا الملف، مشيرًا إلى أن المشروع من المقرر إطلاقه قريبًا، بما يعكس توجه الدولة نحو توسيع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الأصول الاستراتيجية.

نستهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية

وأضاف أن المؤسسة تعمل على توفير الدعم الفني والاستشاري للحكومة بهدف جذب استثمارات جديدة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بالمطارات، بما يسهم في تعزيز تنافسية قطاع النقل الجوي ودعم قطاع السياحة، أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.

وأكد أن مؤسسة التمويل الدولية تسعى إلى تعميق آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية، باعتبارها أداة رئيسية لتحفيز الاستثمار وتحسين جودة الخدمات وتخفيف الأعباء التمويلية عن الموازنات الحكومية، خاصة في الأسواق الناشئة والاقتصادات الأفريقية.

