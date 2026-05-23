وزير التخطيط: 95 مليار جنيه استثمارات عامة لمحافظة بورسعيد خلال عامين

دبي - احمد فتحي في السبت 23 مايو 2026 02:01 مساءً - اختتم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الجمعة، زيارته التفقدية لمحافظة بورسعيد، لتفقد عدد من المشروعات التنموية في ضوء جهود متابعة تنفيذ الاستثمارات العامة وجهود التنمية بالمحافظة.

وتفقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، كلية التربية الرياضية بجامعة بورسعيد وحمام السباحة الأوليمبي الجديد الذي تم تدشينه، وكذلك الصالة المغطاة للألعاب الرياضية.

كما تفقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ بورسعيد، معمل هندسة الموانئ وحماية الشواطئ بكلية الهندسة، الذي يعد من المعامل المتخصصة والمتقدمة التي تمثل ركيزة أساسية لدعم التعليم والبحث العلمي في مجال الهندسة الساحلية والبحرية.

وزار الوزير والمحافظ مستشفى بورسعيد الجامعي الذي تم تأسيسه حديثًا، بالإضافة إلى عدد من الأقسام الطبية داخل المستشفى واستمع لشرح من المسئولين عن المستشفى وأقسامها و الرعاية الصحية المقدمة للمرضي، مشيرًا إلى أن ملف الصحة يأتي على رأس أولويات اهتمام الحكومة وهو ما تم ترجمته في زيادة الاستثمارات الموجهة للقطاع الصحي في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي المقبل.

وأكد أن هذه الجولة الميدانية تأتي متسقة مع خطة الحكومة للمتابعة المستمرة وحوكمة الإنفاق العام، لضمان توجيه الموارد للمشروعات ذات الأثر المباشر في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

وأوضح أن الوزارة تعكف على الارتقاء بآليات التخطيط التنموي التشاركي، ورفع كفاءة الاستثمارات العامة لتعظيم العائد من المبادرات والبرامج القومية، بما يسهم في توفير فرص عمل منتجة وتطوير الخدمات الأساسية.

وكشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إجمالي الاستثمارات العامة المُوجهة لمحافظة بورسعيد خلال العامين الماليين 25/2026 – 26/2027، تبلغ نحو 95 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هذه المخصصات تعكس حرص الحكومة على ضخ استثمارات ضخمة لتوطين التنمية والارتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن الخطة الاستثمارية بالمحافظة تتضمن مشروعات حيوية، أبرزها إنشاء محطات معالجة وتنقية وتحلية المياه، واستكمال مشروعات الإسكان الاجتماعي، إلى جانب التوسع في المنشآت الجامعية لزيادة عدد الكليات بجامعة بورسعيد، مشددًا على أن بناء رأس المال البشري ودعم قطاعي التعليم والصحة يأتيان على رأس أولويات الأجندة الحكومية.

وفي ذات السياق نوه بأن الحكومة حرصت على ضخ استثمارات كبيرة للارتقاء بالبنية الأساسية لمحافظة وتسهيل حركة المواطنين ونقل البضائع، فضلًا عن تعزيز مكانة بورسعيد باعتبارها محورًا تنمويًا رئيسًا.

وكان وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أعلن خلال الجولة، عن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتخصيص 200 مليون جنيه من خطة التنمية للعام المالي الحالي، كما خصصت المحافظة 100 مليون جنيه، للإسراع بالانتهاء من استاد النادي المصري.

