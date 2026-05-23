الاتحاد الأوروبي يعلق الرسوم الجمركية على الأسمدة

دبي - احمد فتحي في السبت 23 مايو 2026 02:01 مساءً - سي إن بي سي_ قال مجلس الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة 22 مايو، إن ⁠التكتل سيعلق مؤقتاً الرسوم الجمركية على الأسمدة النيتروجينية الأساسية مثل اليوريا والأمونيا لمدة عام، في خطوة تهدف إلى الحد من التداعيات غير المباشرة لحرب إيران.

وارتفعت أسعار الأسمدة عالمياً عقب الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، والذي كان يمر عبره نحو ثلث تجارة ⁠العالم من الأسمدة.

ورغم ‌أن الاتحاد الأوروبي لا يعتمد على ⁠الأسمدة النيتروجينية المنتجة في الشرق الأوسط مثل اليوريا، فقد ارتفعت أسعار مختلف أنواع الأسمدة مع تسابق الدول للبحث عن بدائل.

وحذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة ​للأمم المتحدة (الفاو) الشهر ⁠الماضي ​من أن استمرار ​الحصار قد يؤدي إلى كارثة ‌في قطاع الأغذية والزراعة.

وقال ⁠المجلس في بيان إن تعليق ​الرسوم لن يشمل واردات الأسمدة من روسيا أو روسيا البيضاء.

ويستورد الاتحاد الأوروبي كميات ⁠كبيرة من ​الأسمدة دون رسوم جمركية من دول تتمتع بامتيازات تجارية، ​لكن “كمية كبيرة” لا تزال تخضع لرسوم تتراوح ⁠بين ​5.5% و6.5%.

وتدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي استورد في 2024 نحو مليوني طن من الأمونيا و5.9 مليون طن من ​اليوريا، إضافة إلى ​6.7 مليون طن من الأسمدة النيتروجينية وخلطات تحتوي على النيتروجين.

ويشكل الشرق الأوسط حصة صغيرة من هذه الكميات، ​إذ تقول المفوضية الأوروبية إن اعتماد التكتل المباشر على المنطقة يبلغ نحو 3% بالنسبة للأمونيا وما بين واحد إلى 2% للأسمدة النيتروجينية.

وفي وقت سابق، حذر صندوق النقد الدولي من أن ارتفاع أسعار الأسمدة عادة ما يستغرق نحو ستة أشهر حتى ينعكس على أسعار المواد الغذائية، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى انخفاض المحاصيل ومشكلات في الأمن الغذائي، وفق تقرير الخميس 14 مايو.

وأوضحت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك أن التاريخ يظهر أن ارتفاع أسعار الأسمدة ينعكس تدريجياً على أسعار الغذاء، ما قد يفاقم التحديات المتعلقة بالإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في عدد من الدول.

