وزير السياحة يبحث استضافة مصر لمؤتمر اتحاد منظمي الرحلات الأمريكي 2027

دبي - احمد فتحي في السبت 23 مايو 2026 02:01 مساءً - عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اجتماعًا مع تيري ديل، الرئيس التنفيذي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكي (USTOA)، لبحث سبل فتح آفاق أرحب للتعاون المشترك، بما يسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الأمريكي إلى المقصد المصري خلال الفترة المقبلة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار الزيارة التي يقوم بها الوزير لمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية لاستعراض مستجدات الوضع السياحي في مصر، وبحث آليات تنشيط الحركة السياحية الوافدة، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، مع التأكيد على ما يتمتع به المقصد المصري من أمن واستقرار.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة الملف الذي تقدمت به مصر ممثلة في وزارة السياحة والآثار، لاستضافة المؤتمر السنوي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكي الذي سوف يُعقد في 2027، خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وإعداد برامج سياحية لأعضاء الاتحاد بما يتيح لهم الفرصة للتعرف على وجهات وتجارب سياحية جديدة في مصر، ولاسيما غير التقليدية التي تعكس تنوع وثراء المقصد السياحي المصري.

كما تم بحث سبل تعزيز التعاون لتطوير أساليب الترويج السياحي لمصر في السوق الأمريكي، وإيجاد آليات فعّالة لسرعة التواصل مع منظمي الرحلات، وتبادل المعلومات والرسائل والرؤى التي تستهدفها الوزارة، بما يسهم في دعم التعاون المستقبلي في المجالات المتعددة ذات الصلة بقطاع السياحة.

