مفاوضات اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا ستركز على قواعد المنشأ والأمن الاقتصادي

دبي - احمد فتحي في الأحد 24 مايو 2026 03:13 مساءً - سي إن بي سي_ صرح الممثل التجاري الأمريكي، جيمسون غرير بأن الجولة الأولى من المفاوضات الرسمية لتحديث اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا USMCA، والمقرر عقدها الأسبوع المقبل في مكسيكو سيتي، ستركز على تعزيز قواعد المنشأ الإقليمية وبنود الأمن الاقتصادي.

وأوضح للصحفيين في مصنع رقائق الذاكرة التابع لشركة ميكرون تكنولوجي في ضواحي واشنطن، أن قواعد المحتوى الإقليمي بحاجة إلى تغيير للمساعدة في إعادة توطين الصناعات التحويلية الأمريكية، وفق .

وأضاف “إذا كنتم ستحصلون على صفقة تجارية مميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية، فنحن نريد التأكد من وجود محتوى أمريكي فيها”.

ولفت غرير إلى أنه على علم بدعوات شركات صناعة السيارات للإبقاء على اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، التي مضى عليها ست سنوات، كاتفاقية تجارية ثلاثية الأطراف. وستقتصر محادثات الأسبوع المقبل على الولايات المتحدة والمكسيك فقط، دون كندا.

اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا USMCA هي اتفاقية تجارة حرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا دخلت حيز التنفيذ في 1 يوليو 2020 ، لتحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية لعام 1994 NAFTA، وفق موقع الكونجرس الأمريكي.

وفقاً للمادة 34.7 من اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، يتعين على الطرفين الاجتماع في الذكرى السنوية السادسة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ (أي في 1 يوليو 2026) لإجراء المراجعة المشتركة الأولى.

وفي حال رغبة أي طرف في إدخال تعديلات على الاتفاقية، فعليه تقديم توصيات بشأن الإجراءات اللازمة قبل شهر على الأقل من موعد المراجعة المشتركة.

أشارت الولايات المتحدة إلى رغبتها في تشديد قواعد المنشأ، ما يعني اشتراط زيادة نسبة المكونات الأمريكية الشمالية في المنتجات النهائية للاستفادة من الإعفاءات الجمركية. بالنسبة لعلامات الملابس التجارية التي تستورد الأقمشة من آسيا وتُصنّعها في أمريكا الشمالية.

