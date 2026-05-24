خالد هاشم: مبادرة شمس الصناعة تستهدف تنفيذ محطات طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات

دبي - احمد فتحي في الأحد 24 مايو 2026 03:13 مساءً - أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، أن الوزارة أعلنت مؤخراً عن استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية 2030، والتي تستهدف النهوض بعدد 7 صناعات ذات أولوية وزيادة صادرات مصر الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وتضم عدداً من المبادرات التي تخدم قطاع الصناعة وفي مقدمتها مبادرة شمس الصناعة لتنفيذ محطات طاقة شمسية للمصانع بقدرة 1000 ميجاوات خلال عامين ما يعزز من مرونة الصناعة في مواجهة أزمات الطاقة العالمية.

جاء ذلك، خلال عقد وزير الصناعة، لقاءً مع تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر والوفد المرافق لها لبحث مشروعات البرنامج في مصر في مجال الصناعة، وقد حضر اللقاء الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والمهندس حسين الغزاوي مستشار الوزير لشؤون الطاقة.

وتناول الاجتماع المشروعات التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجالات الطاقة والتحول الأخضر والتحول الرقمي والحوكمة وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وربط ودمج المنتجين بسلاسل الإمداد المحلية والعالمية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى جانب خلق فرص عمل للشباب وتمكين المرأة.

إنشاء أكثر من 240 محطة طاقة شمسية صغيرة فوق أسطح المباني بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

كما سلط اللقاء الضوء على مشروع نظم الخلايا الشمسية Egypt-PV الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من مرفق البيئة العالمي، وذلك بهدف دعم انتشار استخدام محطات الخلايا الشمسية الصغيرة المرتبطة بالشبكة التي يتم تركيبها بالمنشآت الصناعية والتجارية والسياحية والمباني السكنية والمنشآت العامة، الذي أسفر عن إنشاء أكثر من 240 محطة طاقة شمسية صغيرة فوق أسطح المباني، بما في ذلك دعم أكثر من 20 مصنعًا في قطاعات صناعية رئيسية.

وأكد هاشم أهمية التعاون بين وزارة الصناعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إعداد الخريطة الصناعية وخرائط الطاقة للمناطق الصناعية لتقليل الضغط على الشبكة القومية للطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الطبيعية كالطاقة الشمسية وتوفير الطاقة في العمليات الصناعية.

وأوضح أن مجالات التعاون مع البرنامج تضم أيضاً بناء القدرات المحلية المنفذة لمحطات الطاقة الشمسية ونقل التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة في العمليات الصناعية، إلى جانب التعاون في تحسين جودة المنتجات الصناعية ورفع قدرة المصانع المصرية على التوافق مع آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM لتعزيز صادرات مصر للاتحاد الأوروبي.

ومن جانبها أشادت تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر بمبادرة الوزارة الهادفة إلى إنشاء محطات بقدرة 1000 ميجاوات من أنظمة الخلايا الشمسية الموزعة في المصانع، مؤكدةً التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم التوسع في استخدام الطاقة الشمسية داخل القطاع الصناعي في مصر.

وأكدت تطلع البرنامج إلى البناء على هذا النجاح من خلال المضي قدمًا في تنفيذ مبادرة التحول إلى الطاقة الشمسية للصناعات (SETI)، بهدف تطوير آلية تمويل تسهم في جذب استثمارات القطاع الخاص لتركيب محطات طاقة شمسية بقدرة إجمالية تصل إلى 200 ميجاوات، بما يتماشى مع جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتسريع تبني حلول الطاقة الشمسية صغيرة ومتوسطة الحجم، ودعم تحول مصر نحو الطاقة النظيفة.

