وزير التخطيط يبدأ زيارة لمحافظة المنوفية لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات

دبي - احمد فتحي في الأحد 24 مايو 2026 03:13 مساءً - يبدأ الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، جولة بمحافظة المنوفية، لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات بالمحافظة.

ووفقا لبيان الوزارة اليوم يأتي ذلك، في إطار جولاته الميدانية بالمحافظات لمتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة جهود توطين التنمية بالمحافظات وحوكمة الاستثمارات العامة،

ومن المقرر أن يلتقي وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللواء عمرو غريب، محافظ المنوفية، لبحث جهود التنمية بالمحافظة في ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 2026/2025، وكذلك خطة العام المالي المقبل 2027/2026، وجهود الحكومة لدفع جهود توطين التنمية بالمحافظة.

وتتضمن الجولة التفقدية زيارة عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة بهدف متابعة التنفيذ وحجم ما تم إنفاقه على هذه المشروعات وذلك في إطار خطة الحكومة لحوكمة الإنفاق العام ومتابعة ما يجري من مشروعات والتي تهدف إلى الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المحافظات.

