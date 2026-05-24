السويدي إليكتريك تكشف عن تصنيع سيارات جديدة في مصر بالتعاون مع مصنعين عالميين

دبي - احمد فتحي في الأحد 24 مايو 2026 07:07 مساءً - كشف المهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “السويدي إليكتريك”، عن اعتزام الشركة ضخ مزيد من الاستثمارات، خاصة في قطاع صناعة السيارات بوجه عام، والكهربائية منها بوجه خاص.

المصنع التابع لـ”عز- السويدي” تصل قدراته الإنتاجية إلى نحو 80 ألف سيارة جديدة

أضاف خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم، أنه سيتم تصنيع سيارات جديدة في مصر، بالتعاون مع مصنعين عالميين، وأن المصنع التابع لـ”عز- السويدي” تصل قدراته الإنتاجية إلى نحو 80 ألف سيارة جديدة، وهو الذي من شأنه تلبية الاحتياجات المحلية، وزيادة حجم التصدير من خلال هذا المصنع باستثمارات تقدر بمليارات الجنيهات.

وأشار المهندس أحمد السويدي، إلى أن الدولة المصرية تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من القطاعات والمجالات، ولدينا حالياً فرص كبيرة فى قطاعي الصناعة، والسياحة، فى ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتداعيات، وعلينا تعظيم الاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية تحقيقاً لمزيد من الأهداف الاقتصادية والتنموية.

كما تناول السويدي، أوجه التعاون والتنسيق القائمة مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، مشيراً إلى ما يتم العمل عليه حالياً لجذب مزيد من المستثمرين الصناعيين، لهذه المنطقة الواعدة، مطالباً بزيادة حجم الأراضي المخصصة له فى منطقة المثلث الذهبي، بالنظر إلى ما يتم استثماره في البنية الأساسية، والمتوقع جذبه من المستثمرين الصناعيين.

كما استعرض “السويدي” موقف عدد من المشروعات الجاري تنفيذها سواء في مدينة برج العرب، أو في الصعيد، وكذا المستهدف تنفيذه في مناطق صناعية حديثة.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء، دعم الحكومة لقطاع الصناعة، باعتباره أحد ركائز الاقتصاد، والاعتماد عليه فى تحقيق العديد من المستهدفات الاقتصادية، هذا فضلا عن دوره التنموى والاجتماعى، لافتا إلى جهود الدولة لتوطين العديد من الصناعات الحيوية، تلبية للاحتياجات المحلية، وبما يسهم في استهداف المزيد من الأسواق العالمية للتصدير، تعزيزاً لتنافسية المنتجات المصرية.

وأكد على الاستمرار في تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية باعتبارها شريكا أساسيا فى هذا الصدد.

