مدبولي: الدولة مستمرة في تنفيذ التأمين الصحي الشامل بمختلف المحافظات

دبي - احمد فتحي في الأحد 24 مايو 2026 07:07 مساءً - دوت الخليج_ عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف تعديلات قانون نظام التأمين الصحي الشامل، واستعراض خطة التوسع في المنظومة وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المرحلة الثانية، وذلك بعد الانتهاء من تطبيق المرحلة الأولى في 6 محافظات، بحضور عدد من الوزراء ومسؤولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن متابعة تعديلات قانون نظام التأمين الصحي الشامل تأتي في إطار العمل على تحقيق استدامة موارد هيئة التأمين الصحي الشامل، وضمان استمرارية هذا المشروع القومي المهم.

وأشار مدبولي إلى الأهمية الكبيرة التي تمثلها منظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق نقلة نوعية حقيقية في قطاع الرعاية الصحية بمختلف المحافظات، بما يضمن توفير خدمات طبية متكاملة وعالية الجودة لجميع المواطنين.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة نجحت بالفعل في تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات هي: بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، وأسوان، بما أسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن الدولة تواصل تنفيذ المشروع تدريجيًا في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف أن الحكومة تستعد حاليًا لبدء تطبيق المرحلة الثانية من المنظومة في 5 محافظات جديدة، إلى جانب دراسة ضم الإسكندرية إلى المنظومة خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة الدولة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.

وخلال الاجتماع، قال خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تم إطلاقها بموجب القانون رقم 2 لسنة 2018، تستهدف بناء نظام صحي متكامل يضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة لجميع المواطنين.

وأوضح أن المنظومة تقوم على تكامل الأدوار بين ثلاث هيئات رئيسية، حيث تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية مسؤولية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، فيما تختص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بتمويل وشراء الخدمات الصحية وتحصيل الاشتراكات والتعاقد مع جهات تقديم الخدمة، بينما تتولى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وضع معايير الجودة والرقابة على تطبيقها داخل المنشآت الصحية.

وأكد وزير الصحة أن التعديلات التشريعية المقترحة على قانون نظام التأمين الصحي الشامل تستهدف إعادة حوكمة المنظومة وتعزيز التنسيق بين الهيئات الثلاث، إلى جانب دعم موارد النظام وإجراء التعديلات التي أثبت التطبيق العملي الحاجة إليها.

وشهد الاجتماع استعراض أبرز التعديلات التشريعية المقترحة على القانون بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.

من جانبه، استعرض الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عددًا من مؤشرات أداء المنظومة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من النظام بلغ نحو 5.4 مليون مستفيد في المحافظات الست حتى الآن، فيما وصلت نسبة التسجيل إلى 83.6% من إجمالي السكان المستهدفين داخل المحافظات المطبق بها النظام.

وأضاف أن غير القادرين يمثلون نحو 16% من إجمالي المسجلين بالمنظومة، بما يعكس الدور الاجتماعي الذي تضطلع به الدولة في توفير الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أن نسبة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص المتعاقدين مع المنظومة بلغت 35% من إجمالي مقدمي الخدمة، بالإضافة إلى 16% من جهات أخرى، موضحًا أن عدد الجهات المتعاقدة وصل إلى 582 جهة حتى أبريل 2026، في إطار التوسع في إتاحة الخدمات الصحية وتعزيز الشراكة مع مختلف مقدمي الخدمة.

كما استعرض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة أبرز الملاحظات المتعلقة بالتعديلات التشريعية المقترحة على القانون.

