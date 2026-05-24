150 من قادة مجتمع الأعمال يضعون سيناريوهات ختام 2026.. النتائج الكاملة

دبي - احمد فتحي في الأحد 24 مايو 2026 11:01 مساءً - اتسعت شريحة الاقتصاديين وقادة مجتمع الأعمال المشاركين في استبيان جريدة دوت الخليج السنوي لهذا العام بنسبة 25% لتصبح 150 مشاركًا مقابل 120 في استبيان العام الماضي، نتوجه إليهم جميعًا بخالص الشكر والتقدير على وقتهم الثمين الذي منحونا إياه للإجابة عن 30 سؤالًا، في وقت تصعب فيه التوقعات.

ولا يخفى على قرائنا الأعزاء أن موعد صدور هذا الاستبيان السنوي، الذي تعده وتنشره جريدة دوت الخليج للعام التاسع على التوالي، كان بين شهري يناير وفبراير من كل عام، ولكن جاءت الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، لتربك جميع الحسابات، بما في ذلك استمارة الأسئلة الخاصة بهذا الاستبيان الواسع، بعدما انفلتت أسعار البترول، وتقلبت أسعار العملات والمعادن النفيسة، وتبدلت نظرات صناع القرار الاقتصادي من القطاعين العام والخاص تجاه مناخ ممارسة الأعمال دوليًّا وإقليميًّا وبالتالي محليًّا.

وبالتبعية.. مع تغير البدائل والمعطيات، ونظرة مجتمع الأعمال المستقبلية لأداء الاقتصاد، كان من المهم –في البداية- تأجيل جمع الإجابات إلى وقت تتضح فيه معالم الصورة، ولكن طال الوقت، ولم تستمر الحرب أو تنتهي، وتم إقرار هدنة غير مستقرة، فلم يعد هناك خيارات أخرى غير المضي قدمًا في تعديل استمارة الاستبيان بما يتوافق مع التطورات الجديدة والمعطيات القائمة، وبدء جمع الإجابات وحصر النتائج وتحديد ساعة النشر.

الخلاصة عزيزي القارئ.. هذا الاستبيان مر بمنعطفات كثيرة قبل أن يخرج إليك بهذه الصورة التي نأمل أن تكون معبرة عن الواقع «الآن»، وإذا استقرت الأوضاع، فلن ننتظر حلول 2027 لنقدم لك نظرة جديدة لواقع جديد.

في استطلاع دوت الخليج.. 65.4% يتوقعون نموًا اقتصاديًّا أعلى من 4% بنهاية 2026

في استطلاع دوت الخليج.. 54.7% يتوقعون معدل تضخم فوق 8%

في استطلاع دوت الخليج.. 38% يتوقعون عجز كلي أعلى من 8%

في استطلاع دوت الخليج.. 59.4% يتوقعون بقاء الدين العام فوق 80% من الناتج المحلي

في استطلاع دوت الخليج.. 61.3% يرجحون استقرار معدل البطالة

في استطلاع دوت الخليج.. 36.7% يرجحون استقرار الإنفاق الاستهلاكي

في استطلاع دوت الخليج.. 66% يرجحون استمرار الدولار فوق مستوى 50 جنيها

في استطلاع دوت الخليج.. 43% يتوقعون سيطرة التثبيت على قرارات سعر الفائدة

في استطلاع دوت الخليج.. 41.3% يتوقعون تحسن إتاحة التمويل غير المصرفي

في استطلاع دوت الخليج.. أغلبية «ليست كبيرة» ترجح عودة أسعار البترول للتحرك فوق 80 دولارًا للبرميل بنهاية العام

في استطلاع دوت الخليج.. 48% يُرجحون تخطي أوقية الذهب 4500 دولار

في استطلاع دوت الخليج.. 46.7% يرجحون استقرار درجة سهولة الحصول على التمويل المصرفي

في استطلاع دوت الخليج.. الصادرات غير البترولية تتجه للمزيد من النمو

في استطلاع دوت الخليج.. 69.3% يتوقعون عجز ميزان المدفوعات

في استطلاع دوت الخليج.. الغالبية تتوقع أكثر من 10 مليارات دولار صافي استثمارات أجنبية مباشرة

في استطلاع دوت الخليج.. 70% يتوقعون نمو إيرادات السياحة في 2026

في استطلاع دوت الخليج.. الذهب يحتل المركز الأول كأفضل وعاء استثماري تليه الأسهم

في استطلاع دوت الخليج.. تفاؤل بمستقبل تحويلات المصريين بالخارج

في استطلاع دوت الخليج.. 69.4% يتوقعون صعود مؤشرات البورصة خلال 2026

في استطلاع دوت الخليج.. 56% يتوقعون تزايد رواج الدمج والاستحواذ

في استطلاع دوت الخليج.. أرباح الشركات العقارية تتجه إلى التراجع

في استطلاع دوت الخليج.. تفاؤل كبير بانتعاش الطروحات الجديدة في البورصة

في استطلاع دوت الخليج.. 71.3% يرجحون نمو أرباح شركات السياحة والترفيه

في استطلاع دوت الخليج.. 44% يتوقعون تراجع أرباح شركات المقاولات

في استطلاع دوت الخليج.. 62.7% يرون إفريقيا الوجهة الأفضل للتوسع الخارجي

في استطلاع دوت الخليج.. 49.3% يرجحون استقرار جودة خدمات الاتصالات

في استطلاع دوت الخليج.. 47.4% من المشاركين: نصيب الحكومة من الاستثمارات الجديدة سيواصل الانكماش

في استطلاع دوت الخليج.. استقرار مستوى سهولة ممارسة الأعمال وثقة القطاع الخاص

في استطلاع دوت الخليج.. القطاع الخاص يحظى بمساندة «إلى حد ما» من الحكومة

في استطلاع دوت الخليج.. 50.7% يتوقعون تسارع وتيرة تخارجات الحكومة