أسعار الذهب الفورية تعود للتراجع مع استمرار توترات الشرق الأوسط

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 26 مايو 2026 07:07 مساءً - _ تراجعت أسعار الذهب الفورية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تنفيذ أمريكا ضربات جديدة على إيران أدت إلى تذبذب في أسعار النفط، وزيادة المخاوف المتعلقة بالتضخم.

ونفذت قوات ‌أمريكية أمس الإثنين ⁠هجمات في جنوب إيران استهدفت قوارب ​كانت تحاول زرع ألغام ومواقع لإطلاق الصواريخ، في ما وُصفت بأنها عمليات دفاعية.

وقال كبير ​محللي الأسواق لدى أواندا ” ⁠كلفن وونج في مذكرة نقلتها : رغم أن لدينا اتفاق سلام بين ​أمريكا وإيران في مراحله النهائية، فإن الأضرار ⁠التي ​لحقت بمنشآت إنتاج النفط في الشرق الأوسط قد تحول فعلياً دون عودة تدفقات النفط إلى مستوياتها الطبيعية بسرعة من الشرق الأوسط إلى بقية العالم.

وقال مسؤول ‌مطلع لرويترز أمس الإثنين إن كبير المفاوضين ⁠الإيرانيين ووزير الخارجية زارا الدوحة لإجراء محادثات مع رئيس وزراء قطر بشأن اتفاق محتمل مع أمريكا المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر.

من جانبه، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن التفاوض على صياغة ​الاتفاق مع إيران قد “يستغرق ‌بضعة أيام”، كما حذر من أن مضيق هرمز ⁠يجب أن ‌يُفتح بأي ⁠شكل من الأشكال”.

وعلى صعيد التداولات، تراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.9% إلى 4530.58 دولار للأونصة.

بينما ارتفع سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنحو 0.2% عند 4530.40 دولار للأونصة.

