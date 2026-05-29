أمريكا تفرض قيودا جديدة على شركتي طيران إيرانيتين

دبي - احمد فتحي في الجمعة 29 مايو 2026 11:55 صباحاً - _ قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات بحق شركتي طيران إيرانيتين، تشمل منع وصولهما إلى مهابط الطائرات، والتزود بالوقود، وبيع التذاكر.

وأوضح بيسنت، في منشور عبر منصة إكس اليوم الخميس، أن الإجراءات تأتي ضمن التحركات الأمريكية المستمرة ضد إيران، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الشركتين أو موعد تنفيذ القيود.

