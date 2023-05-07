أخبار مصرية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجـه البحرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد....
بدء امتحانات النقل للصفين الأول والثانى الأزهرى اليوم
تنطلق اليوم الأحد، امتحانات النقل للفصل الدراسى الثانى بقطاع المعاهد الأزهرية للصفين الأول والثانى الثانوى؛ حيث يؤدى الصف الأول الثانوى علمى امتحان مادتى الفقه والكيمياء....
رئيس هيئة تنشيط السياحة: نستهدف تسهيل التأشيرة السياحية لكل دول العالم
أكد عمر القاضى رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن العديد من المحددات تتضمنها استراتيجية الحكومة المصرية لزيادة أعداد السائحين وتشجيع الاستثمار فى القطاع السياحي، وتحسين تجربة السائح فى مصر، ولفت إلى أنها تتضمن تسهيل منح التأشيرات السياحية وتقديم حوافز لشركات الطيران....
وزير الخارجية البريطانى: العلاقات مع مصر ممتدة لسنوات طويلة
أكد وزير الخارجية البريطانى جيمس كليفرلي، أن العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة ممتدة لسنوات طويلة ومصر بالنسبة لنا شريك مهم، مشددا على أهمية العمل خلال الأعوام المقبلة من أجل تعزيز العلاقات الثنائية إلى مستويات أكبر فمصر فاعل دولى مهم، وصديق للمملكة المتحدة....
مصدر أمنى ينفى القبض على سيدة لانتقادها ارتفاع الأسعار.. مؤكدا: متورطة فى أنشطة الجماعة الإرهابية
نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن القبض على إحدى السيدات لانتقادها ارتفاع الأسعار. المصدر:صوت الأمةمصدر أمنى ينفى القبض على سيدة لانتقادها ارتفاع الأسعار.. مؤكدا: متورطة فى أنشطة الجماعة الإرهابية...