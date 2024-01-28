سقوط عصابة لتزييف العملات الأجنبية في مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (طالب، عامل دليفري- لأحدهما معلومات جنائية- مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزتهما (مبلغ مالي "مزور"- مبلغ مالي "صحيح" - كمية من مخدر الحشيش - سلاح أبيض).

بمواجهتهما أقر الطالب بشراء العملات المُقلدة من "عامل الدليفري"، واعترف الأخير بقيامه بالإتجار في العملات المقلدة وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، كما قرر بتحصله على المبالغ المالية المقلدة من طالب آخر تعرف عليه من خلال اشتراكهما سوياً في صفحة للترويج لذات النشاط الإجرامي.

وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزته مبالغ مالية (فئة الـ 100 جنيه "مزورة") وقرر بتحصله على العملات المالية المقلدة من (سائق، له معلومات جنائية) تعرف عليه عبر مواقع التواصل الإجتماعي .

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافه وأمكن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه في تقليد وترويج العملات الوطنية المقلدة بالاشتراك مع (نقاش) أمكن ضبطه، وبمواجهتهما اعترفا بتقليد العملات الوطنية سوياً متخذان من إحدى الشقق المستأجرة بالجيزة ، مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي، و باستهداف الشقة المشار إليها، عُثر بداخلها على (عملات ورقية "مزورة"- جهاز "لاب توب" محمل عليه برامج لتقليد الأوراق المالية - جهاز إسكنر - طابعة ألوان -بندقية خرطوش- عدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الحشيش - فلاشة تحوى برامج تقليد العملات الورقية - مبلغ مالي).

كما قررا بأن الأجهزة والمعدات والأدوات المضبوطة تستخدم في طباعة وترويج الأوراق المالية المقلدة، وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري والذخيرة بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

