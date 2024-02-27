غرز سكينًا في جسد أخيه.. جريمة قابيل وهابيل بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنهى أخ حياة شقيقه طعنًا بسكين في منطقة النزهة شرق العاصمة؛ بسبب خلافات بينهما.

تلقى مأمور قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة قتيل إثر ادعاء مشاجرة.

وجه اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بسرعة انتقال رجال المباحث الجنائية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

التحريات التي أشرف عليها نائب المدير بينت نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين "محمد.م.ا." وأخيه، تطورت إلى مشاجرة، سدد خلالها الثاني طعنات نافذة للأول فأرداه قتيلا.

بتقنين الإجراءات تمكنت مأمورية من ضبط المتهم وأداة الجريمة، وتحرر محضر أحاله مدير أمن العاصمة إلى النيابة العامة للتحقيق.