سفارة الصين بالقاهرة تهنئ الشعب المصرى بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم

القاهرة - سامية سيد - هنأت سفارة الصين بالقاهرة، الشعب المصرى، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وذكرت سفارة الصين بالقاهرة على صفحتها على "الفيس بوك"، اليوم الاثنين، "بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، نتمنى لأصدقائنا المسلمين رمضان مباركا".

واستطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس أمس الأحد التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، الموافق العاشر من شهر مارس لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وتحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتِ رؤية هلالِ شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا.

وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن الأحد الموافق العاشر من شهر مارس لعام ألفين واربعة وعشرين ميلاديًّا هو آخر أيام شهر شعبان لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الاثنين الموافق الحادى عشر من شهر مارس لعام ألفين واربعة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريًّا.

وبهذه المناسبةِ الكريمةِ تقدمت الدار التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متنمية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بالتهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.