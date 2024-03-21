شكرا لقرائتكم خبر عن مايسة المفتى.. أستاذة جامعية صاحبة فكرة المشروع القومى لمحو الأمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "إذا أوتيت علماً، انثره على بقية الناس فالناس أهم من ذواتنا" كانت هذه الرسالة التي تحرص عليها دائما الدكتورة مايسة أنور المفتى صاحبة فكرة المشروع القومي لمحو الأمية، وهي أستاذة جامعية في علم نفس الأطفال، وهدفها محو الأمية في مصر، حيث تم تكريمها اليوم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتعتبر الدكتورة مايسة أنور المفتى إحدى النماذج النسائية المشرفة، لذلك تم اختيارها للتكريم من جانب الرئيس السيسي اليوم.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن الدكتورة مايسة أنور المفتى



1 - صاحبة المشروع القومي لمحو الأمية

2 - أستاذة بعلم نفس الأطفال بجامعة عين شمس

3 - قالت عن مشروع محو الأمية إنه مستلهم من تجربة كوبا فى القضاء على الأمية، مطالبة توحيد الجهود لمواجهة القضاء على الأمية بنشر نور العلم والمعرفة.

4 - افتتحت مع رئيس جامعة دمنهور، إحدى ثمار تجربتها فى محو الأمية وهى المشروعات الصغيرة للذين تم محو أميتهم من خلال طلاب جامعة دمنهور

وبدأت الدكتورة مايسة مشروعها من إيمانها بأن القضاء على الأمية واجب وطني، ويعتبر أساتذة الجامعات مسئولين عن هذا العمل.