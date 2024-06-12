شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتارية المرأة باتحاد العمال: مؤتمر العمل شهد حضورا عربيا لأطراف الإنتاج الثلاثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت عايدة محى الدين، رئيس سكرتارية المرأة والطفل بـ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في أعمال الدورة الـ112 لـ مؤتمر العمل الدولي، التي تعقدها منظمة العمل الدولية في قصر الأمم المتحدة ومكتب العمل الدولي بجنيف خلال الفترة من 3 حتى 14 يونيو 2024، بحضور أطراف العمل الثلاثة ،يمثلون أكثر من 180 دولة حول العالم.

وقالت عايدة محى الدين، ان المؤتمر شهد حضوراً عربياً ودولياً لأطراف الإنتاج الثلاثة من ممثلين عن الحكومات وأصحاب أعمال والعمال الأعضاء بمنظمة العمل الدولية وهيئاتها الثلاث المكونة، إضافة إلى المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والمراقبين والمستشارين ذوي العلاقة بأعمال المؤتمر.

وشاركت سكرتارية المرأة والطفل، ضمن وفد اتحاد عمال مصر، برئاسة محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والتى القي كلمته خلال المشاركة في المؤتمر الدولي، عن التحديات التى توجه العمال، من خلال العمل اللائق والرعاية لهم.

واكدت رئيس سكرتارية المرأة، ان المؤتمر ناقشَ داخلَ جلساتهِ، اجتماعات لجانه الفنية، تقرير المدير العام لمنظمة العملِ الدولية جيلبريك هونجبو، والذي يأتي بعنوانٍ عقد اجتماعي متجدد، وكذلك تقرير العمال في الأراضي العربية المحتلة، ومناقشة موضوعات متخصصة، مطروحة في اللجانِ المنبثقة عن المؤتمر ، ومنها لجنة تطبيق المعايير والاتفاقيات ، لجنة الحماية ضد المخاطر البيولوجية ، لجنة المناقشة العامة حول العمل اللائق واقتصاد الرعاية ، لجنة مناقشة متكررة حول الهدف الاستراتيجى المتمثل فى المبادى والحقوق الاساسية فى العمل ).