شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يستعرض مقترحات تطوير جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، ومسئولى الجهاز لاستعراض مقترحات تطوير وتعظيم دور الجهاز، وتمكينه من أداء مهامه في التفتيش على جميع أعمال الجهات الإدارية المختصة المتعلقة بإصدار التراخيص، وغيرها من المهام.

وأكد وزير الإسكان، أهمية تطوير أداء جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، والعمل على وضع أفكار بناءة وغير تقليدية لإيجاد مصادر متنوعة لتمويل الجهاز، وتعظيم موارده، نظراً لدوره الهام فى الرقابة والتحقق من الالتزام بالقوانين والقواعد المنظمة للبناء فى جمهورية مصر العربية، من أجل الوصول إلى عمران حضرى يحقق جودة الحياة للمواطنين.

واستعرض رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، خطة عمل الجهاز، وما حققه خلال الفترة الماضية، ومقترحات تطوير الجهاز، ومهامه الأساسية والإضافية، ومعوقات العمل بالجهاز، والحلول المقترحة للتغلب عليها.