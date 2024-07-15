شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الهابيتات: استضافة مصر للمنتدي الحضري العالمي يعكس دورها الريادي فى التنمية الحضرية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد رزق ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية الحضرية ( الهابيتات ) في تصريحات خاصة لليوم السابع أن استضافة مصر للمنتدي الحضري العالمي في دورته الـ12 يعكس الدور الريادي والاستراتيجي، الذي تقوم به الحكومة المصرية في النهوض بملف التنمية الحضارية والعمرانية والذي ظهر من خلال المشروعات القومية والعمرانية الضخمة التي تتم على أرض الواقع من مدن الجيل الرابع ومشروعات تحسين حياة المواطن مثل مشروع حياة كريمة بالإضافة إلي التطور الكبير جدا في المرافق والبنية التحتية من مياه وصرف صحي وغيرها من المشروعات الهامة.



احمد رزق ممثل الهابيتات

وأضاف ممثل الهابيتات " نتحدث اليوم عن أكثر من 14 مدينة متطورة تستوعب أحدث التكنولوجيات والخدمات للمواطن المصري لافتا الي العاصمة الإدارية أحد أكبر المشروعات القومية مشيرا الي ان هذه المشروعات التنموية الضخمة تتزامن مع انعقاد المنتدى الحضري العالمي في القاهرة نوفمبر القادم والذي من المهم أن يتناول قصص نجاح محلية وقومية تكون ملهمة للدول المشاركة في المنتدي.

وأشار ممثل الهابيتات أن استضافة القاهرة لهذا الحدث العالمي المهم يأتي من كونها أحد أقدم وأعرق المدن والعواصم التاريخية علي مر العصور وشهدت عبر التاريخ أكثر من حضارة وثقافة ، وأكتر من ثقافة مم يجعله ارث حضاري وعمراني هام له أبعاد اجتماعية وخبرات وأيضا يعزز وجود حلول الواقعية، للمشاكل والتحديات التي نواجهها على مستوى العالمي في هذا الملف.

وأشار ممثل الهابيتات : لدينا توقعات بمشاركة واسعة النطاق في المنتدي العالمي داعيا الجميع بالمشاركة لأهمية الحدث العالمي والذي يتناول العديد من الموضوعات الهامة جدا التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، من آثار النزاعات، والتحديات المناخية، من التحديات الخاصة بمواجهة الفقر والتحديات الخاصة بحق السكن الملائم والقضاء على العشوائيات وكذلك التنمية العمرانية.



احمد رزق ممثل هابيتات مصر

وأكد المسؤول الأممي علي توقعات واسعة النطاق بنجاح كبير لهذة الدورة من المؤتمر من القاهرة والتي تقوم علي العديد من الشراكات والفعاليات المختلفة مع مشاركة كل من القطاع الحكومي و القطاع الخاص، والمجتمع المدني، و الجهات الأكاديمية وتؤكد المسار الصحيح للوصول بنجاح لتوصيات هامة من هذا الحدث العالمي المهم.