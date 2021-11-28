/663311/موعد-مباراة-ريال-مدريد-وإشبيلية-في-الدوري-الإسباني

يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني نظيرة إشبيلية، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً ، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من مسابقة الليجا على ملعب "سانتياجو برنابيو".

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويحتل فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 30 نقطة، فيما يأتي إشبيلية في المركز الثالث برصيد 28 نقطة.

ريال مدريد صاحب الأرض والجمهور في اللقاء، سيدخل المباراة وعينه على الثلاث نقاط، لضمان الاستمرار على صدارة الترتيب، وتوسيع الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه.

فاز ريال مدريد الإسباني على شيريف تيراسبول بطل مولدوفا بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، بدوري أبطال أوروبا.

واقيمت مباراة اليوم خارج إسبانيا، وجاءت ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بمفاجأة كبيرة وفاز شيريف بهدفين مقابل هدف على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وسيطر ريال مدريد على مجريات اللقاء بالكامل، وتمكن أن ينهى الشوط الأول بثنائية نظيفة.

أحرز الهدف الأول دافيد ألابا عن طريقة ركلة حرة مباشرة، وأضاف توني كروس الهدف الثاني قبل نهاية الشوط بدقيقة واحدة.

وسجل كريم بنزيما الهدف الثالث مع مطلع الدقيقة 55 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يتصدر ريال مدريد المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة ويبتعد بقارق 3 نقاط عن إنتر ميلان الإيطالي صاحب المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

بثنائية كريم بنزيما ريال مدريد يحقق الفوز على شاختار بدوري الأبطال

انتهت أحداث مباراة ريال مدريد وشختار دونتيسك، بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالح الفريق الملكي، في لقاء الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأحرز النجم كريم بنزيما الهدف الأول لريال مدريد أمام شختار دونيستك، في اللقاء المقام بينهم بملعب سنتياجو برنابيو ضمن لقائات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.