/664521/مجيد-بوقرة-الجزائر-لا-تخشى-مصر-ولا-أي-منتخب-سوا-فلسطين

تحدث مجيد بوقرة المدير الفني لمنتخب الجزائر عن لقاء فريقه أمام منتخب مصر المرتقب، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال المدير الفني للجزائر: "مواجهة المنتخب المصرى ديربي كبير والديربي يبقى ديربي له خصوصياته وصعوبته، وعلينا التحضير الجيد لهذه المواجهة، ومستعدين جيداُ لمواجهة مصر ودائماً نلعب على الفوز".

وأضاف: " لا نخشى مواجهة مصر أو أي منتخب سوا المنتخب الفلسطيني لأن الجمهور الجزائري سيغضب كثيرا إن فازت الجزائر على فلسطين".

وأكمل: " لم نتفاجئ بمباراة لبنان، سيرنا الوضع، لم ندخل في الشك".

وأردف: "كلما إقتربت إلى النهائي كلما زادت صعوبة الوضع، نحن نصعد رويداً رويداً، مصر كذلك عانت أمام لبنان”.

كأس العرب.. منتخب مصر يكتسح السودان بخماسية وسط تألق الوجوه الجديدة

حقق منتخب مصر فوز كبير على شقيقة السودان بنتيجة 5/0 ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العرب، مع أداء أكثر من رائع لكتيبة كارلوس كيروش.

وشهد بداية الشوط الأول هجوم كبير من لاعب منتخب مصر، حتى أفتتح الاهداف أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر في ثاني لقائاته مع منتخب مصر بهدف أكثر من رائع في الدقيقة الرابعةـ بتسديدة صاروخية على يسار حارس السودان.

حلوة أوي أوي من أحمد رفعتhttps://t.co/GTASlpfkgf — Ahmed Sayed (@ahmdsayed74) December 4, 2021

وفي الدقيقة 12 حصل عمر كمال زميل أحمد رفعت في فيوتشر على ركلة جزاء، ليحرزها أحمد سيد زيزو، ثم أحرز محمود حمدي الونش الهدف الثالث بعد مرواغة رائعة من اللاعب الشاب حسين فيصل بالدقيقة 31.

https://twitter.com/ZamalekGoals/status/1467165994477137925?s=20

لينتهي الشوط الأول بنتيجة كبيرة لمنتخب مصر على السودان وسط أداء رائع ومميز من كتيبة الفراعنة.

https://twitter.com/Zamalek_Stats/status/1467170617854242830?s=20

ومع بداية الشوط الثاني لم يتغير الوضع كثيرا وظل منتخب مصر يهاجم المنتخب السوداني بقوة، حتى نجحوا في تسجيل هدفين وسط اتألق كبير لمعظم اللاعبين على رأسهم اللاعب الشاب حسين فيصل.

وسجل فيصل الهدف الرابع في الدقيقة 57 بعدر كرة أرتدت من حارس السودان يتابعها ويسكنها الشباك، ثم عزز محمد شريف بالهدف الخامس في الدقيقة 80 عقب نزولهـ بتمريرة متقنة من محمد مجدي أفشة.

🎥⚽️ هدف حسين فيصل

ايه اللي بيعمله حسين اللية هايل #مصر_السودان#كاس_العرب



https://t.co/UDZE9uR19l — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) December 4, 2021

وبهذه النتيجة يتأهل منتخب مصر بشكل رسمي للدور القادم قبل اللقاء الأخير مع الجزائر، وحصد الفراعنة 6 نقاط بالتساوي مع المنتخب الجزائري.

وشهدت تشكيلة المباراة مفاجأت خاصة في مركز الظهير الأيمن بإراحة أكرم توفيق، ومشاركة عمر كمال عبد الواحد، مع تواجد حسين فيصل، بديلاً لمحمد شريف في الخط الهجومي.