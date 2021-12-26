/668508/أمن-سوهاج-يكثف-جهوده-لفك-لغز-مقتل-عامل-على-يد-شاب-بجرجا

لقى عامل مصرعه على يد شاب طعنا بالسكين بدائرة قسم جرجا جنوب محافظة سوهاج منذ قليل وتوجه رجال الشرطة لموقع البلاغ وتم نقل الجثة الى مستشفى جرجا العام.

بدأت الواقعة عنما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية ومدير امن سوهاج اخطارا من اللواء محمد زين، مدير ادارة البحث الجنائي، يفيد بوجود جريمة قتل بدائرة قسم شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

أنتقل على الفور مأمور المركز ورئيس مباحث المركز والفريق المعاون لهم وتبين مقتل المدعو "خ ع"32 عام، عامل، يقطن بمنطقة المشتل التابعة لقسم شرطة جرجا، و به اصابات طعن بسلاح ابيض متفرقة بالجسم.

وتبين ان الجاني يدعي" م ا" 20 عام، من قرية بندار التابعة لمركز جرجا، وتم القبض علية واصطحابه الى دائرة القسم، وتم فرض كردون امنى بالمنطقة، وتم نقل الجثة للمستشفى العام، وجارى التحقيق فى الواقعة لمعرفة ملابساتها.

شاب من ذوي الهمم يتعرض للتنمر

على جانب أخر محمود فتحي، شاب فى منتصف عقدة الرابع، من ذوى الهمم يقطن بإحدى قري مركز طما شمال محافظة سوهاج، تعلم في الازهر الشريف حتى الثانوية، بعدها نقطع عن التعليم بسبب ظروفه المادية ومحاولة مساعدة أسرته وتكوين ذاته.

هجر محمود قريته القابعة في جوف الصعيد متجها الى القاهرة الكبرى، حاملا أحلام كبيرة لا يسعها بوجهة نظرة الصعيد، ويتمنى تحقيقها في العاصمة التي يرى فيها شعاع النور، مؤكدا أنه التحق بعمل في شركة أمن وظل بها 3 سنوات، دون كل أو مل.

يقول محمود، في أواخر اوقات عملي بالشركة كنت اتعرض للأذى والتنمر والتضييق من المشرف وبعض زملائي، بشكل يومي، من أجل ترك العمل، ولا نني لا املك او استطيع العل الا في تلك المهنة "حارس امن" كنت اتحمل الكثير والكثير، فلو تركت العل ورحلت لن اجد من يوفر فرصة لشاب من ذوى الهمم وخاصة انى اعانى من شلل نصفى ودماغي.

استطرد محمود في الحديث مؤكدا انه تفاجئ في يوم في الثالثة منتصف الليل بالمشرف بطرده من العمل، واخر قام بضربة اسفل الحزام بيده مما جعلة يلقى على الارض وتحدث له حالة من التشنجات، واخرجة ثالث من داخل مقر العمل في منتصف الليل بالرغم من غياب وسال المواصلات في تلك اللحظات التي يكسوها الظلام.

وطالب محمود المسؤولين برد اعتباره ممن تنمروا علية بالشركة، وتسبب في فصلة من العل وقطع عيشة، وان يتمكن من الحصول على وظيفة ضمن ذوى الهمم في محافظة سوهاج، حتى يتمكن من تكوين ذاته لأنه لا يتقاضى الا 450 جنية من التضامن الاجتماعي بسوهاج.