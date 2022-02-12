/678911/موعد-مباراة--تشيلسي-ضد-بالميراس-البرازيلي-فى-نهائي-كأس-العالم-للأندية

يدخل فريق تشيلسي ضد نظيرة بالميراس البرازيلي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، في المباراة التي تجمعهما على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي في نهائي كأس العالم للأندية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

تقام مباراة تشيلسي ضد فريق بالميراس والتي من المقرر إفامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، عبر قنوات عبر قنواتSSC7 HD

حقق بالميراس البرازيلي الفوز على نظيره الأهلي بنتيجة 2/0، ضمن لقاء نصف نهائي كأس العالم للأندية.

دأ بالميراس بستحواذ نسبي على النادي الأهلي، حتى دخل لاعبوا القلعة الحمراء في المباراة وشكلوا خطورة على الفريق البرازيلي.

ونفذ النادي الأهلي أكثر من كرة مرتدة شكلت خطورة، عن طريق حسين الشحات وأحمد عبد القادر ولكن تألقت دفاعات والحارس بفريق بالميراس وحافظوا على نظافة شباكهم.

في المقابل لم يهدد بالميراس مرمى الأهلي بكرات خطيرة، بالرغم من الاستحواذ على مجريات الشوط، ولكن بدون تهديد حقيقي على المرمى

وفي بداية الشوط الثاني سجل دودو رودريجز هدف بالميراس الثاني بمجهود فردي، من تصوية قوية تسكن شباك على لطفي على يمينه.

وحاول الأهلي بعدها أن يعود في المباراة، وأجرى موسيماني عدة تغييرات بدخول محمد شريف وأحمد عبد القادر وحمدي فتحي.

واٍتمر الأهلي في الضغط على بالميراس من أجل تعديل النتيجة، وجاءت محاولات عن طريق محمد شريف وأحبد عبد القادر الذان أنعشوا هجوم القلعة الحمراء.

الأهلي ضد بالميراس

وسجل محمد شريف هدف في الدقيقة 72، ولكن ألغاه حكم المباراة لوجود تسلل على مهاجم الأهلي.

وقام حكم اللقاء بطرد أيمن أشرف في الدقيقة 82، بعد تدخله القوي على لاعب بالميراس، ليراجع الحكم الكرة في الفيديو ويشهر له البطاقة الحمراء.