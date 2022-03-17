/686211/مياه-أسيوط-زيارة-وفد-الوكالة-الأمريكية-لمتابعة-مشروع-الصرف-الصحى-بدرنكة

استقبل اللواء المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، المهندس عاطف عــــزت مدير برنامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وصفاء داود مساعد ادارة البرامج، لمتابعة آخر المستجدات في الأعمال القائمة بمشروعى المعمل المركزى بالمحطة التشيكى والصرف الصحى بدرنكة

دوت الخليج

يأتى ذلك ضمن خطة الشركة لتنفيذ مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه (IWSS) والذى يهدف إلى تحسين أداء قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على استعادة التكلفة ورفع كفاءة التشغيل والصيانة وتحسين جودة الخدمات، والجاري تنفيذها تفعيلا لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه، والمنفذ تحت شعار "خدمة متميزة مستدامة.

وقال "درة" أن الزيارة جاءت لمتابعة سير الأعمال والتجهيزات الإنشائية لإنشاء معمل مركزي بمحطة مياه التشيكى المرشحة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيها شاملة الإنشاءات والتجهيزات الفنية، لتحقيق منظومة مائية ذات جودة عالية باحتواء المعمل على عدد (3) معامل رئيسية ما بين معمل التحاليل والقياسات العضوية، ومعمل الكيمياء غير العضوية (Inorganic Laborato، المعمل الميكروبيولوجى)، ليصبح المعمل المركزى معمل مرجعي على مستوى جميع مناطق الشركة، بقدرته على قياس جميع عناصر المياه وإجراء كافة التحاليل المعملية و رصد حدوث أى تلوث في المياه من خلال ما يمتلكه من أجهزة معملية حديثة لإمداد المواطنين بمياه عالية الجودة طبقا للمعايير والمواصفات القياسية المصرية الواجب توافرها فى المياه الصالحة للشرب التي تقرها منظمات الصحة الدولية في قرار وزارة الصحة رقم 458 لسنة 2007م.

مشروع نظام تجميع مياه الصرف الصحي بقرى دير درنكة ودرنكة الجديدة

كما توجهت الزيارة لمتابعة مجريات الأحداث بمشروع نظام تجميع مياه الصرف الصحي بقرى دير درنكة ودرنكة الجديدة والممول أيضا من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ضمن مشروع دعم حلول المياه المتكاملة، ويضم المشروع عدد (3) محطات رفع (محطة دير درنكة الفرعية ، محطة رفع دير درنكة المدمجة ، محطة رفع درنكة الجديدة الرئيسية ) ، و21 كيلو متر طولي شبكات انحدار، 9 كيلو متر طولي خطوط الطرد ، وعدد 3 آلاف وصلة منزلية، بتكلفة إجمالية 148 مليون جنيها لتحقيق استفادة لـ 7 آلاف نسمة فضلا عن مليون زائر لدير السيدة العذراء ( مسار العائلة المقدسة) على مدار العام، كما تضمنت الزيارة تفقد برامج تدريبية خاصة بمهندسي والكيميائيين بالشركة.

ومن جانبه أعرب المهندس " عاطف" عن سعادته لما تم الوصول إليه من إنجاز فى العمل على هذه المشروعات، آملاً أن تكون الزيارة القادمة للمراحل النهائية للتشطيب للانتهاء من المشروعات.

مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه

و نوه "رئيس الشركة " أن مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه (IWSS) والموجه لعدد(5) شركات تابعة(المنيا - أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر) كمساهمة لدعم خطة الشركة القابضة للمياه ليقدم المشروع حلولا متكاملة لبعض مناطق محافظات الصعيد، بهدف ضمان استمرارية الخدمة وتقديم نموذجا يحتذى به فى مواجهة مشكلات المياه والصرف الصحى.