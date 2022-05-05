سفارتنا بالبرتغال تطلق عرضا للصوت والضوء للترويج للحضارة المصرية

جدة - نرمين السيد - أطلقت السفارة المصرية فى لشبونة بالتعاون مع شركة OCUBO البرتغالية، عرض صوت وضوء فى متحف المياه بالعاصمة البرتغالية لشبونة بعنوان "Mysterious Egypt" "Misterioso Egito" يتناول الحضارة المصرية القديمة عبر الأزمنة بداية من عصر مينا وتوحيد مصر مرورا بعصر بناء الأهرامات وحتى اكتشاف حجر رشيد ومقبرة الملك توت عنخ آمون عام 1922.





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