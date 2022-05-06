بلطجة التكاتك..جراكن بنزين ضخمة داخل جراجات بحدائق الأهرام تتسبب في كارثة

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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - حريق بسبب تخزين جراكن بنزين من قبل أصحاب التكاتك في حدائق الأهرام

ظاهرة انتشرت في منطقة حدائق الأهرام، وسببت إزعاج للمواطنين ولأصحاب الشقق والعمارات في تلك المنطقة، حيث تنتشر بعض الأفعال والمناظر غير الحضارية من قبل أصحاب التكاتك بشكل يومي أُثار معه استياء الكثيرين الذين قدموا شكاوى لوقف تلك الممارسات والقضاء على هذه الظاهرة، وفي سبيل السيطرة على ذلك تتضافر جهود النواب البارزين محمد سلطان وعمرو القطامى بالتعاون مع جمعية تعمير صحراء حدائق الاهرام برئاسة المهندس تامر الشحات، من أجل استعادة رونق منطقة حدائق الأهرام.

وقامت جمعية حدائق الأهرام، بالتعاقد مع شركة حراس مصر للأمن والحراسات، لتأمين المدينة ومنع سير التوك توك بها، واستلمت الشركة عملها أمس الخميس الموافق 5/5، وسط فرحة عارمة من سكان مدينة حدائق الأهرام.

وقال المهندس تامر الشحات، رئيس مجلس إدارة جمعية تعمير صحراء حدائق الأهرام، فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، ان التعاقد مع شركة الأمن يشترط إخلاء ومنع سير التوك توك فى المدينة نهائياً، الى جانب حفظ الأمن وتسهيل حركة المرور على البوابات.

كشف المهندس تامر الشحات لـ دوت الخليج، ان قرار محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، بمنع سير التوك توك، سيصدر الأحد القادم، موجهاً الشكر للمحافظ وجميع القيادات الأمنية للمحافظة على مجهوداتهم لعودة الأستقرار لمنطقة حدائق الأهرام.

دوت الخليج

حريق بمنطقة حدائق الأهرام بسبب أصحاب التكاتك

ومنذ ساعات وبعد الجهود العديدة التي يتم بذلها من أجل السيطرة على التكاتك في منطقة حدائق الأهرام والعمل على حصر المركبة ذو الثلاث عجلات بعدم خروجها من المدينة وحصارها، اتجه أصحاب التكاتك إلى تخبئة أنفسهم في جراج العمارات، كما لم يكتفوا بذلك وإنما قاموا بشراء البنزين وتخزينه في جراجات بحدائق الأهرام منذ فترة ليتم اشتعال النيران اليوم في أحد العمارات السكنية.

بلطجة التكاتك تثير أزمة في منطقة حدائق الأهرام

ونشرت الصفحات الخاصة بمنطقة حدائق الأهرام، ذلك الحدث مطالبة بوقف تلك الانتهاكات وعدم حدوث أزمات بسبب أصحاب التكاكتك، كما علق العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وساكني المنطقة معبرين ع غضبهم مما حدث والخسائر التي وقعت بسبب الحريق، حيث قال أحد المعلقين ويدعى محمد محذرا الناس من أصحاب التكاتك: «معظم الجراجات وحجرات البوابين هتبقي مخزن لجراكن البنزين فياريت السكان كل واحد يخلي باله من عمارته ويتابعها مش بس عشان التكاتك ده من ناحية السلامة لأن تخزين البنزين في منتهي الخطورة، كما عبر خالد عن غضبه قائلا: «عشان الناس المتعاطفه مع التكاتك تشوف».

يذكر أن هناك جهود تبذل منذ أعوام لإصلاح منطقة حدائق الأهرام التي تعرضت لإهمال شديد ومظاهر عديدة للتشوه في أعقاب سنوات 2011، حيث تعتبر حدائق الأهرام واحدة من أعرق المدن السكنية التى نشأت ضمن مخطط تعمير منطقة صحراء الأهرام، كما تطل على واحدة من أقدم المناطق الأثرية فى العالم أمام أهرامات الجيزة.

وفى لقاء لمحرر دوت الخليج مع سكان مدينة حدائق الأهرام، قال أحد السكان ان مشكلة التكاتك تكمن فى أن اشخاص من اصحاب النفوذ والمناصب يمتلكون “تكاتك” تعمل داخل المدينة، وتوفر لهم مكاسب مادية كبيرة لذلك تفشل كل محاولات اخراج هذه المركبة اللعينة من حدائق الأهرام.

وناشد السكان عبر موقع دوت الخليج، اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، واللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، مساعدتهم حتى يتم خروج اخر توك توك من حدائق الأهرام، وتوفير الحماية لأفراد شركة الأمن من بلطجة اصحاب التوك توك.