وزير التعليم العالي ينعى شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 مايو 2022 11:22 مساءً - ينعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، وأسرة المجتمع الأكاديمي من أساتذة وإداريين وعاملين وطلاب ببالغ الحزن والأسى، شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة، الذين استشهدوا اليوم خلال إحباط هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة غرب سيناء.

وأكد المجتمع الأكاديمي، أن هذه العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن، كما يؤكد وقوفه صفا واحدا خلف قيادته السياسية ورجال قواته المسلحة والشرطة، حتى نتمكن من اقتلاع جذور الإرهاب من كافة ربوع الوطن.

كما قدم المجتمع الأكاديمي خالص العزاء لجميع أسر الشهداء، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها.

وفي وقت سابق، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور هشام فاروق، المدير التنفيذي لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، حول الطرح الأول لمشروعات وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي للعام الجامعي 2021/2022، والذى يأتي في إطار الخطة الشاملة للوحدة لتطوير مُخرجات التعليم العالي بالجامعات الحكومية، بما يتوافق مع النظم العالمية، وتحسين تنافسية نظم ومُخرجات التعليم العالي بالجامعات المصرية.

وأفاد التقرير بأنه تم فتح باب التقدم لـ 8 مشروعات، وهي: تأهيل المعامل للاعتماد الدولي، وتطوير الاختبارات العملية، وإنشاء بنوك الأسئلة الدورة الأولى، ودعم وتأهيل البرامج التعليمية للاعتماد الدولي الدورة الثانية، ودعم المشروعات الابتكارية لطلاب التعليم العالي.