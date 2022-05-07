الصحفيين تنعى شهداء القوات المسلحة وتؤكد: لن يزيدنا الإرهاب إلا دعمًا للدولة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 مايو 2022 11:22 مساءً - وأكدت نقابة الصحفيين، أن بطولات القوات المسلحة، وما تبذله من تضحيات، في معركة التطهير من الإرهاب، واقتلاع جذوره، تكتب بحروف من نور صفحات جديدة في كتاب التضحيات، الذي يمتد من عصر الأجداد القدماء، ومرورًا ببطولات التحرير في أكتوبر المجيد، وصولًا لبطولات الأحفاد في معارك التطهير والتعمير.

وشدت نقابة الصحفيين من أزر أبطال الوطن، المخلصين، مشددة على أن مثل تلك الجرائم الإرهابية الغادرة، إنما تستهدف النيل من عزيمة الوطن، ومحاولات يائسة لتعطيل جهود التنمية، وأن المواجهة المثلى تقتضي توحيد الصف الوطني، ومواصلة البناء والتعمير بالتوازي مع مواصلة جهود التطهير من فلول الإرهاب ومموليهم وداعميهم.

وتقدمت نقابة الصحفيين بخالص العزاء للقوات المسلحة، قيادات وجنودًا، ولأسر الشهداء وذويهم ومحبيهم، سائلين الله عز وجل لهم الرحمة والمغفرة وجنات النعيم، وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين.