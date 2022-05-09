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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /696670/النائبة-رشا-اسحق-ومحافظ-سوهاج-ورئيس-الهيئة-القبطية-الإنجيلية-يشهدوا-لقاء--معا-من-أجل-التنمية-المستدامة

شهدت النائبة الدكتورة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان و التضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، و اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الانجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم لقاء " معا من أجل التنمية المستدامة بمحافظة سوهاج "، والذي نظمته الهيئة بالتعاون مع المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور القس كمال رشدي رئيس سنودس النيل الإنجيلي، القس رفعت فتحي الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، القس رفعت فكري رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي ورئيس مجلس الحوار، والنائبة رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ، والقس عماد شوقي راعي الطائفة الإنجيلية بسوهاج، والأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج، وعدد من القيادات التنفيذية، وممثلي الجمعيات الأهلية بالمحافظة .

دوت الخليج

توزيع ٥٠ كرسي متحرك بالمجان للأشخاص ذوي الإعاقة

ومن جانبها رحبت النائبة بالدكتور القس " أندريه زكي " والوفد المرافق له، مثمنة دور الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والقائمين عليها، مؤكدة أن التنمية المستدامة كانت وما زالت على رأس أولويات الدولة، وتظهر بوادر التنمية جلية في المحافظة من خلال المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية لبناء الإنسان المصري، خاصة مبادرة تطوير الريف المصري " حياة كريمة"، والتي كان لمحافظة سوهاج النصيب الأكبر منها، مؤكدة أهمية المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني مع مؤسسات الدولة يدا بيد لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين .

وأكد سيادة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج أن المحافظة حريصة كل الحرص على تقديم كافة التسهيلات والدعم المناسب لكافة المبادرات والفعاليات المجتمعية لتؤدي دورها الوطني البناء في خدمة المجتمع والمواطن السوهاجي .

وأعرب الدكتور القس أندريه زكي خلال كلمته عن شكره وتقديره للواء طارق الفقي محافظ سوهاج، ودعمه الدائم للأنشطة والفعاليات المجتمعية على أرض المحافظة، والتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية من أجل تحقيق التنمية المستدامة لأهالي سوهاج، مشيرا إلى أن الهيئة بدأت أعمالها في سوهاج أواخر عام 2016م، مؤكدا أن الهيئة داعمة لكل المواطنين على أرض مصر، دون تمييز وذلك بالشراكة مع الأطراف الفاعلة المختلفة، حيث تعمل الهيئة مع أكثر من 400 جمعية، والآلاف من المتطوعين.

تضمن اللقاء عرض تقرير عن إنجازات الهيئة بسوهاج في مجالات الزراعة والثروة المحصولية، والصحة، والإغاثة، والخدمات التنموية، وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وعرض نماذج حية من الأشخاص المستفيدين من خدمات الهيئة بسوهاج .

كما تضمن اللقاء إطلاق 4 مبادرات بالتعاون مع الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية، منها " مبادرات المشروعات الزراعية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات الريفية لتحسين مستوى الدخل لصغار الفلاحين وأسرهم وتحقيق الأمن الغذائي، وكذلك مبادرة تعزيز المشاركة الفعالة للسيدات والشباب من خلال بناء قدراتهم لإدارة مشروعات صغيرة تساهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الدخل، أما المبادرة الثالثة فتهدف إلى تحقيق بيئة ملائمة للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتعزيزها من خلال مجتمع مدني مؤثر ومبتكر في تقديم خدمات الأعمال، بينما تهدف المبادرة الرابعة إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول والتحرك بمحافظة سوهاج من خلال توفير المعينات الحركية وخدمات الإتاحة الهندسية والتوعية .

وتستهدف المبادرات الزراعية 5 قرى بـ 3 مراكز مختلفة هي " السوالم، ونزلة عمارة، وبنهو، بمركز طهطا، والجباب بمركز طما، وقرية " إدفا " بمركز سوهاج"، ويستهدف المشروع حوالي 1000 أسرة بصورة مباشرة، بواقع " 200 أسرة بكل منطقة"، في مدة تنفيذ 32 شهرا بدءا من مايو الجاري .

أما المبادرة الثانية فتستهدف تعزيز المشاركة الفعالة للسيدات والشباب من خلال توزيع عدد 20 مشروع تربية وإنتاج البط، وعدد 20 مشروع تربية أغنام بقرى " الجباب بمركز طما، والخزندارية، وكوم بدر، والسوالم، بمركز طهطا " .

والمبادرة الثالثة تستهدف الشباب من الجنسين في الفئة العمرية من 18 إلى 40 سنة سواء من أصحاب المشروعات القائمة، أو الناشئة، أو الباحثين عن فرصة عمل، من خلال تعزيز أداء 20 من المشروعات الصغيرة " جديدة أو قائمة " في سوهاج، وتحسين قدراتهم، وكذلك تعزيز إمكانية التوظيف لعدد 300 من الشباب من خلال بناء القدرات والتدريبات الإدارية والحرفية، وربطهم بسوق العمل، بالإضافة إلى تقديم عدد 5 قسائم للحصول على خدمات تطوير أعمال لعدد من الشباب أصحاب المشروعات القائمة الناشئة بقيمة 2000 جنيه قسيمة تتمثل في الحصول على خدمات تطوير أعمال والتوجيه وإرشاد أصحاب المشروعات على إعداد نماذج عمل، وخطة عمل المشروع، وخطة تسويق، من خلال إلحاقهم بوحدات التطوير .

وفيما يخص المبادرة الرابعة فتستهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال مبادرة تدريب مهندسي الأحياء، والإدارات الهندسية والطرق على مفاهيم ومعايير الإتاحة الهندسية، واستكمال برنامج تدريبي للرائدات الريفيات، والصحيات، حول نشر مفاهيم الإعاقة الصحيحة بالمجتمعات المحلية.

وعقب اللقاء قام محافظ سوهاج ورئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بتوزيع عدد 50 كرسي متحرك على الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تفقدا معرض منتجات التدريب الحرفي للشباب، الذي تضمن عدد من المعروضات المصغرة لتدخلات النماذج الزراعية لـ " كمبوست، وعدد من المحاصيل الزراعية، والمنتجات اليدوية " .