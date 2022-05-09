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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /696676/البنك-الأهلي-المصري-NBE-يقدم- خصومات-على-كريم

أعلن البنك الأهلي المصري NBE عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بتقديم عروض وخصومات تصل لـ 20% على رحلات شركة كريم للنقل من حاملي بطاقات الائتمان من البنك الأهلي المصري NBE لذلك يوضح دوت الخليج مميزات بطاقات الأئتمان من البنك الأهلي المصري NBE.

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