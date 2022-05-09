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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /696680/بنك-سايب saib-يوفر-قرض-تمويل-المهن-الحرة-بـ-2-مليون-جنيه

أعلن بنك سايب saib عن قرض تمويل المهن الحرة بقيمة تصل لـ 2 مليون جنيه، وفترات سداد طويل، جعلت الكثيرون يتساءلون عن قروض بنك سايب saib والشروط المطلوبة، لذلك يوضح دوت الخليج كافة التفاصيل عن قرض بنك سايب saib لتمويل المهن الحرة.

قروض بنك سايب saib

إليكم تفاصيل قرض بنك سايب saibلأصحاب المهن الحرة من خلال الآتي: • قيمة تصل إلى 2 مليون جنيه. • فترات سداد مرنة تصل إلى 10 سنوات. • أسعار فائدة متناقصة سنويا تبدأ من 13.75% متناقصة سنويًا. • قيمة القرض تصل إلى 80% من قيمة العقار. • قيمة القسط متضمن الالتزامات المالية لا يزيد عن 40% من إجمالي الدخل • يتيح قرض بنك سايب شراء العقارات السكنية والسياحية والإدارية والتجارية الجاهزة. • القرض متاح للعقارات الجاهزة بمختلف محافظات مصر ومدن المجتمعات العمرانية الجديدة والمدن الساحلية. شروط بنك سايب على قرض أصحاب المهن الحرة. • لا يقل السن من 25 سنة ولا يزيد عن 65 سنة عند نهاية القرض. • لايقل صافي الدخل الشهري عن 10000 جنيه. • لا تقل مدة النشاط القائم عن عامين.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض المهن الحرة بنك saib • بطاقة الرقم القومي سارية. • إيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 أشهر. • ملء نموذج طلب قرض نقدي. • تقيم مستخرج حديث من السجل التجاري لم يمر عليه 3 أشهر لأصحاب السجلات التجارية وبطاقة ضريبة من أصحاب الأعمال. • تقديم رخصة مزاولة المهنة ورخصة المنشأة من أصحاب المهن الحرة. • تقديم كشف حساب بنكي لأخر 6 أشهر باسم العميل أو الشركة وفي حالة تقديم كشف حساب بنكي باسم الشركة، يجب تقديم صورة من عقد الشركة.