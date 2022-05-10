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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /696879/نشرة-أخبار-الفن-أول-ظهور-لـ-ياسمين-صبري-بعد-الطلاق-ريهام-حجاج-تتعرض-لإصابة-بالغة-بسبب-تصوير-مسلسل-يوتيرن-الشرطة-المكسيكية-تحاول-القبض-على-مايان-السيد-وأميرة-أديب

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثء الموافق 10 من مايو، العديد من الأنباء الهامة والأحداث الفنية المشوقة واللافتة للإنتباه وأيضًا العديد من الأخبار الحزينة، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث فنية في إنتظارك.

أول ظهور لـ ياسمين صبري بعد الطلاق

ظهرت الفنانة ياسمين صبري لأول مرة بعد الطلاق من أبو هشيمة أثناء تأدية التمارين في صالة الجيم، ونشرت ذلك الفيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وانهالت التعليقات المرحبة بها من قبل جمهورها.

ووضعت سارة ذلك الفيديو على مهرجان شعبي يسمى “مالك اصحبي احكيلي” وخاصةً مقطع: انتي العين والنني يا ام الشعر البني انا في القرب بحس بحب وموت لو تبعدي عني انتي أجمل بنوتة جسمك كالمقروطة شيلت أنا أي بنات من قلبي.

وتفاعل الجمهور مع ذلك الفيديو بشكل كبير، ورحبوا بعودتها مرة أخرى، حيث قال أحد التعليقات: منورة، وتعليق آخر قال: عسل ربنا يقويكي، وآخر: الوحش عاد لينتقم، وتعليق آخر غازلها قائلًا: ممكن اتجوزك؟.

ريهام حجاج تتعرض لإصابة بالغة

كشفت الفنانة المصرية ريهام حجاج عن تعرضها إلى إصابة بالغة خلال تصوير مسلسلها «يوتيرت»، والذي انطلق عرضه خلال الماراثون الرمضاني 2022.

أوضحت ريهام حجاج فى تصريحات تليفزيونية، أنها تعرضت إلى كسر فى الأسنان مما أدى الى تورم وجهها، ورغم ذلك رفضت إلغاء التصوير.

ومسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، كريم قاسم، ونانسي صلاح، والفنان الكبير توفيق عبد الحميد، وعبير صبري، ومحمود حجازي، وصفاء الطوخي، محمود حجازي، أيمن القيسوني، ونورهان، وعبير منير، وهلا السعيد وآخرين، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، ومن إنتاج جمال العدل، والإخراج لـ سامح عبد العزيز.

الشرطة المكسيكية تحاول القبض على مايان السيد

كشفت الفنانة مايان السيد أنها كانت سيتم القبض عليها برفقة أميرة أديب في المكسيك، وذلك عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، وكشفت عن التفاصيل.

وقالت أميرة أديب عبر خاصية ستوري: “إحنا كان هيتم القبض علينا دلوقتي البوليس وقفنا مرتين النهارده كان هيقبض علينا”، وأضافت مايان السيد، قائلة: “كل 5 دقايق البوليس عايز يقبض علينا”.

كما تحدثت مايان السيد عن تعرضها إلى وعكة صحية قائلة: “كان عندي من يومين برد وكنت بموت وحد يقولي إيه ده ديه قرصة تعبان”.

وكشفت أميرة أديب عن تعرضها إلى وعكة صحية خلال الأيام الماضية أيضًا قائلة: “لازم أعمل مسحة كورونا لأني تعبانة ولو طلعت كورونا يبقى كملت".

فيلم واحد تاني لـ أحمد حلمي يحتفظ بصدارته

واصل فيلم «واحد تاني» لـ أحمد حلمي تحطيم الأرقام القياسية واحتلال الصدارة من خلال تحقيقه أمس الإثنين إيرادات وصلت إلى 1.118.608 جنيه.

فيلم واحد تانى بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب، عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وإشراف عام أحمد بدوى.

وكشف الفيلم عن بعض المواقف الكوميدية التي ستعيشها الشخصيات في الفيلم، حيث ظهر ارتباك حلمي بعد تجربة اللبوسة المضيئة وحاول أن يخرجها بعد استخدامها، ولكن الطبيب- سيد رجب- يرفض الأمر ويخبره أنه مستحيل تماما.