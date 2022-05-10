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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /696891/إرادة-جيل-يرحب-بميادرة-الرئيس-لعقد-حوار-سياسي-شامل-دون-استثناء-أو-إقصاء-لأحد

أعلن النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين عام حزب "إرادة جيل"، ترحيب وتأييد الحزب بجميع قياداته، بالمبادرة الرئاسية التي طرحها وأعلن عنها الرئيس السيسي بعقد مؤتمر للحوار السياسي دون استثناء أو إقصاء لأحد من الأحزاب والقوى السياسية الوطنية، وذلك بهدف وضع خارطة طريق لعبور مصر للتحديات الراهنة ودخول عصر الجمهورية الجديدة.

دوت الخليج

«إرادة جيل» يرحب بميادرة الرئيس لعقد حوار سياسي شامل دون استثناء أو إقصاء لأحد

وأكد مطر، أن شباب مصر بصفة عامة وشباب حزب "إرادة جيل" بصفة خاصة يوجهون رسالة شكر وتقدير للرئيس على تلك المبادرة، لأن مصر وطن يتسع للجميع ولأن الحوار هو أفضل وسيلة لحل المشاكل وعبور التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه مصر وتحتاج إلى تكاتف الجميع.

وأشار مطر، إلى أن حزب "إرادة جيل" يسعده أن يشارك في هذا المؤتمر ويطرح أفكارًا ورؤى لصالح الوطن والمواطن في المقام الأول.