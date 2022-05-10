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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /696893/بعد-إسناد-مباراة-نهائي-الأبطال-لملعب-غير-محايد-الأهلي-يدرس-الموقف-القانوني-ويجري-اتصالات-مكثفة-بوزير-الرياضة-واتحاد-الكرة

بعد قرار كاف أمس، بإقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في المغرب، أجرى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، اتصالات مكثفة مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والعديد من الجهات المعنية؛ بشأن موقف النادي من قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والذي اختار ملعبا غير محايدٍ لاستضافة المباراة النهائية لدوري الأبطال.

وعقد رئيس النادي عدة إجتماعات اليوم بحضور العديد من المسئولين في قطاع شركة كرة القدم، ثم عقد جلسة مطولة مع الشئون القانونية بالنادي، وحرص على التواصل مع بعض القانونيين من خارج البلاد والمتخصصين في القضايا الرياضية، وذلك لدراسة موقف الأهلي بعناية من الناحية القانونية، وذلك للوصول إلى تصور مبدئي لموقف النادي قبل اجتماع مجلس الإدارة.

وأعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا بملعب مركب محمد الخامس بالمغرب، يوم 30 مايو الجاري.

دوت الخليج

بيان الأهلي

وكانت النادي الأهلي قد أرسل خطابًا، أمس الأحد، إلى باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يطلب فيه إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال في دولة محايدة، بعيدًا عن الفرق الأربعة التي تتسابق في الدور قبل النهائي للبطولة.

بيان النادي الأهلي وجاء كالأتي:

بتوقيع محمود الخطيب، رئيس النادي أنه نظرًا لأن «كاف» لم يعلن عن الدولة التي سوف تستضيف المباراة النهائية لدوري الأبطال حتى الآن، وهو الأمر الذي كان ينتظر الجميع الإعلان عنه في وقت مبكر، قبل وضوح الرؤية وتقليص عدد الفرق المتنافسة إلى أربعة فقط.

وهي التي تتبارى حاليًا في الدور قبل النهائي للبطولة، وطالب النادي بالعدالة الكاملة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وإقامة المباراة المشار إليها في ملعب محايد، ولن يكون من العدل منح طرف أفضلية بإقامة النهائي في بلده ووسط جمهوره على حساب الطرف الآخر، خاصًة أن هذا يتنافى مع قواعد اللعب النظيف.

وأكد النادي الأهلي على ثقته الكبيرة في عدالة الاتحاد الإفريقي وإدارة الأمور باحترافية بما يحفظ حقوق الفرق الأربعة.

وانتهت مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين الأهلي ووفاق سطيف، بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل لا شيئ، ومن المقرر إقامة مباراة العودة يوم السبت المقبل بالجزائر.

كما فاز فريق الوداد المغربي خارج أرضه على بترو أتليتكو 1-3.