سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبى يستقبل وفد حقوق النواب برئاسة النائب طارق رضوان«صور»

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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /696895/سفير-مصر-لدى-الاتحاد-الأوروبى-يستقبل-وفد-حقوق-النواب-برئاسة-النائب-طارق-رضوانصور

وصل مساء أمس الاثنين وفدًا من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الي العاصمة البلجيكية بروكسل لإجراء سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين البلجيكيين ولوكسمبورج وأعضاء برلمان الإتحاد الأوروبي .

دوت الخليج ترأس الوفد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضوية النائب محمد عبد العزيز وكيل اللجنة والنائبة نانسي نعيم والنائب محمود عصام . كان في استقبال الوفد السفير الدكتور بدر عبد العاطى، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبى ومملكة بلجيكا والمندوب الدائم لدى حلف شمال الأطلنطى وسفير مصر غير المقيم لدى دوقية لوكسمبورج الكبرى ، وذلك في اطار تعزيز الروابط البرلمانية بين البرلمان المصري والبرلمان الأوروبي والبلجيكي وبرلمان لوكسمبورج .

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