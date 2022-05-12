عاجل- «العربية للتصنيع» تبحث مع سفير تايلاند فتح آفاق جديدة للتعاون

جدة - نرمين السيد - وتناولت المباحثات، عرض رؤية العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية من خلال التعاون مع كبرى الشركات التايلاندية، وتحديد آليات تعزيز التعاون فى العديد من مجالات الصناعة المختلفة ومنها الإلكترونيات والسيارات والنقل والصناعات الطبية والميكنة الزراعية ومشروعات تنقية وتحلية المياه وغيرها، إلى جانب بحث إشتراك الشركات التايلاندية فى المشروعات القومية التى تنفذها الدولة.

وأوضح التراس، أهمية تعزيز التعاون المشترك فى مجالات التصنيع المختلفة، مؤكدا تنفيذ توجيهات الرئيس عبدلفتاح السيسى بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبرى الشركات العالمية فى تنفيذ المشروعات التنموية وزيادة فرص الاستثمار فى مصر.

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون المشترك مع كبريات الشركات التايلاندية لتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة فى الصناعة المحلية، لافتا إلى بحث زيادة الفرص التنافسية لتسويق الإنتاج المشترك فى السوق المصرية والعربية والإفريقية.

من جانبه، أشاد بوتابورن أيوتوكسان، بالقدرات الفنية والتكنولوجية التى تمتلكها الهيئة العربية للتصنيع، مشيرا إلى أنه يستهدف بهذه الزيارة بحث عقد شراكات جديدة مشتركة طويلة الأجل فى كافة مجالات الصناعة وتدريب الكوادر البشرية.

وأعرب أيوتوكسان، عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية المتبادلة على مختلف المستويات، خاصة الاقتصادية، وزيادة حجم الاستثمارات التايلاندية فى ظل ما تشهده مصر من نمو اقتصادى وحراك تنموى شامل وما توفره من فرص استثمارية وتجارية واعدة.