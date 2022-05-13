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طريقة تحديث بيانات بطاقة التموين ورابط موقع دعم مصر، أصدرت وزارة التموين قرار بتحديث المواطنين بيانات بطاقات التموين الخاصة بهم لتجنب إيقاف البطاقات. وأوضحت الوزارة أنه تم فتح باب التظلمات للمحذوفين من الدعم لامتلاكهم سيارة حديثة. وأرسلت الوزارة رسائل نصية عبر بونات صرف الخبز، والجدير بالذكر أن عدد المواطنين المستفيدين من بطاقات التموين قد ضم 64 مليون مواطن وفقاً لآخر إحصائية.
طريقة تحديث بيانات بطاقة التموين:
تقوم وزارة التموين والتجارة الخارجية على إجراء التعديلات وتحديث بيانات المواطنين و إضافة المواليد والزوجة. كما أن حصة الفرد في الدعم النقدي 50 جنيهاً على هيئة سلع غذائية موجودة في قائمة السلع التمونية، ويكون نصيب الفرد 150 رغيف شهرياً أي 5 أرغفة يومياً. وبالنسبة لطريقة تحديث البطاقة فيمكن أن يتوجه كل صاحب بطاقة إلي المكتب التمويني التابع له، ويقوم بتقديم صورة من مفردات المرتب من جهة عمله. وعلى الفور سوف يتسلم استمارة لملء البيانات المطلوبة منه، بالإضافة إلى صورة من البطاقة الشخصية. في أقرب وقت وذلك لعدم إيقاف البطاقة التموينية أو عبر الرابط الخاص بموقع دعم مصر بالخطوات التالية :
- تسجيل الدخول في موقع دعم مصر .
- اختيار خدمات تمونية للمواطنين.
- إدخال رقم الهاتف المحمول لصاحب البطاقة التموينية.
- الضغط علي أيقونة إعادة إرسال الرقم السري.
- ثم كتابة رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقم.
- وبعد ذلك نقوم بالضغط على خانة إرسال الرقم السري.
- سيتم إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول بها الرقم السري الخاص ببطاقة التموين التي تم تحديثها.
كيفية إضافة المواليد لبطاقة التموين:
إضافة المواليد تكون للمواليد التي يبلغ عمرها من عامين إلى أكثر، وأصحاب الدخل المنخفض الأولى بالرعاية. مع العلم أن الحد الأقصى للأفراد في البطاقة 4 أفراد. منهم أب وأم وعدد 2 من الأبناء، والأسرة المسجل لها 3 أفراد على البطاقة سيحق لها إضافة أحد أبنائها شريطة أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية.
- لا بد من تسجيل الدخول إلي موقع دعم مصر.
- الضغط على زر خدمات تموينية للمواطنين.
- أختيار أيقونة إضافة أفراد جدد.
- عليك أن، تكتب رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقم حتى يظهر أسم صاحب البطاقة.
- يتم كتابة الرقم القومي لصاحب البطاقة والضغط على أيقونة التالي.
- بعد ذلك، يقوم المواطن بكتابة رقم الهاتف الخاص به، والضغط على كلمة التالي.
- أيضا ستظهر البيانات الخاصة بالبطاقة ورقم البطاقة.
- كما سيتم إرسال رسالة نصية علي رقم الهاتف المحمول بها رقم كود التحقق.
- إدخال كود التحقق والضغط على كلمة تأكيد.
- ثم إضافة الأفراد المراد إضافتهم إلى البطاقة، وبعد ذلك الضغط على كلمة إضافة مستفيد، وذلك بعد كتابة البيانات وأسم الفرد وصلة القرابة.
- في النهاية، وبعد الانتهاء من كتابة البيانات قم بالضغط على تنفيذ ضم الأفراد.
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