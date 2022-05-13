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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /697453/الشعب-الجمهوري-ينعي-الشيخ-خليفة-بن-زايد-آل-نهيان-رئيس-دولة-الإمارات

ينعي حزب الشعب الجمهوري، برئاسة المهندس حازم عمر، اليوم الخميس، دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية وفاة رئيس دولة الإمارات الشقيقة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قائلاً: “إنا لله وإنا إليه راجعون”

دوت الخليج

«الشعب الجمهوري» ينعي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات

توفي صباح اليوم الجمعة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لما أعلنته وزارة شؤون الرئاسة في دولة الإمارات.

وقد أعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما، اعتبارا من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من الجمعة.