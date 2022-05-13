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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /697454/حكيم-العرب-محمد-رمضان-ينعي-رئيس-الإمارات-خليفة-بن-زايد

حرص الفنان محمد رمضان على نعي رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ونشر صورة له ووجه رسالة مؤثرة بعد رحيله.

دوت الخليج يرصد نعي محمد رمضان للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

محمد رمضان ورئيس الإمارات

شارك الفنان محمد رمضان متابعيه وجمهوره بنشره صورة للرئيس الراحل خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بعد وفاته وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق على الصورة قائلًا: “اتقدم بخالص التعازي الى عائلة حكيم العرب الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان والى الشعب الإماراتي الغالي في وفاة رئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد”.

وأضاف: “اللهم اسكنه فسيح جناتك وألهم أحبابه الصبر و السلوان”، وتفاعل معه الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات التي جاءت تنعي الراحل.

نعي النجوم للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

وكان قد نعي مجموعة من نجوم الفن، الرئيس الراحل خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية، الذي وافته المنية في الدقائق القليلة الماضية ومنهم الفنانة منة فضالي التي كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “اتقدم اليوم وببالغ الحزن الشديد من الشعب الاماراتي الحبيب الغالي والشعب العربي بالعزاء الشديد برحيل صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد النهيان رحمه الله وتغمده بواسع مغفرته، ان لله وان إليه راجعون”.

بينما كتبت الفنانة فيفي عبده عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: “تعازينا الحارة لشعب الامارات الحبيب في وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة”.

ومن جانبها كتبت الفنانة زينة: “البقاء والدوام لله تعازينا الحارة لشعب وحكومة الامارات في وفاة المغفور له باذن الله الشيخ خليفة بن زايد”.

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منة فضالي وزينة ينعيان رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد

بينما علقت المطربة التونسية لطيفة على صورة رئيس الإمارات الراحل قائلة: “وزارة شؤون الرئاسة تنعى إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو”.