الكنيسة تهنئ برسامة المدبر البطريركى للكلدان مساعد أسقف

جدة - نرمين السيد - قدم الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، والدكتور جرجس صالح منسق العلاقات بين الكنيسة القبطية وكنائس الشرق الأوسط، التهنئة باسم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للكاردينال مار لويس روفائيل الأول ساكو، ‏بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية بالعراق والعالم، بمناسبة رسامة بولس ساتى، المدبر البطريركى للكلدان ورئيس الطائفة بمصر، مساعد أسقف.





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