جامعة القاهرة تعلن الحداد 3 أيام لوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 مايو 2022 02:22 مساءً - نكست جامعة القاهرة الأعلام على مبنى القبة بداية من يوم الجمعة 13 مايو تنفيذًا لقرار رئاسة الجمهورية بإعلان حالة الحداد العام على مستوى الدولة لمدة 3 أيام لوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والذي وفاته المنية صباح أمس، بعدما حقق الكثير من الإنجازات العظيمة لبلاده وأمته.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، تقدم بخالص التعازي إلى أبناء زايد الخير وقيادة ودولة وشعب الإمارات، والأمة العربية والإسلامية في فقدان قائد وطني رفيع لدولة الإمارات والتي شهدت في عهده تقدمًا هائلًا في مختلف المجالات، وكان خير خلف لسلفه الحكيم زايد الخير، وتتواصل مسيرة الخير والتنمية والازدهار والقوة تحت القيادة الرشيدة للشيخ محمد بن زايد، ليستمر التلاحم بين مصر والإمارات قيادة وشعبًا.