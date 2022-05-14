سعفان : اليوم.. إعلان الكشوف النهائية للمرشحين للانتخابات العمالية للدورة النقابية...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 مايو 2022 02:22 مساءً - يتابع وزير القوي العاملة محمد سعفان، رئيس اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات النقابية العمالية ، اليوم السبت ، من خلال غرفة العمليات بالوزارة التي تعمل علي مدار 24 ساعة، إعلان الكشوف النهائية اليوم وغدا (14و15 مايو الجاري) للمرشحين لانتخابات المنظمات النقابية العمالية وممثلي العاملين بالشركات القطاع العام والأعمال للدورة النقابية 2022- 2026، وذلك تمهيدا لإجراء الانتخابات الاثنين المقبل (16 مايو الجاري) بمواقع العمل المختلفة، وتحت إشراف قضائي كامل ، وإعلان النتيجة والتظلم منها 17 مايو، والبت في التظلم 18 من نفس الشهر ، وإيداع الأوراق من يومي 19 و20 مايو الجاري.

وأكد وزير القوي العاملة أن الانتخابات النقابية العمالية بمراحلها الثلاث تتم تحت إشراف قضائي علي مستوى الجمهورية ، وتسعى الوزارة لخروج العملية الانتخابية في أحسن صورة لها، ويقتصر دورنا على التنظيم فقط وتسهيل الإجراءات التي نص عليها القانون.

وقال الوزير : إنه بعد الانتهاء من المرحلة الأولي للانتخابات سيتم فتح الباب للمرحلة الثانية التي سوف تضم 14 تصنيفا نقابيا للعاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف .

وقد تحدد لهذه اللجان فتح باب الترشيح يومي 21 و22 مايو الجاري، وإعلان أسماء المرشحين يومي 23 و24 من نفس الشهر، والطعون يوم 25 مايو، والبت فيها 26 من نفس الشهر، إعلان الكشوف النهائية يومي 27 و28 مايو ، علي أن تجري الانتخابات يوم 29 من نفس الشهر واللجان التابعة لوزارة القوي العاملة ومديرياتها 30 مايو لباقي اللجان، وإعلان النتيجة والتظلم منها 31 مايو، والبت في التظلم 1 يونيو المقبل ، وإيداع الأوراق من يومي 2و3 من نفس الشهر .