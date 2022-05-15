وليد جمال الدين نائبا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار الجمهورى رقم 189 لسنة 2022، بتعيين وليد محمد سامى جمال الدين، نائبا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج وذلك لمدة عام، ويعامل المعاملة المقررة لنائب الوزير.





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