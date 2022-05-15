محافظ أسيوط: توريد نحو 52467 طن قمح للشون والصوامع حتى الآن

وأكد المحافظ، في بيان اليوم الأحد، تذليل العقبات وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أو الفلاحين أو التجار والتيسير عليهم أثناء عملية توريد الأقماح والعمل على توريد أكبر كمية من المستهدف لهذا العام.
وأوضح أن كمية القمح المنزرعة هذا العام على مستوى المحافظة قد بلغت 230 ألف فدان بطاقة إنتاج 403 آلاف طن من المحصول خلال الموسم الجاري حيث تزداد كميات القمح الموردة مع انتهاء المزارعين من أعمال الحصاد في مختلف قرى ومراكز المحافظة والتي وصلت حتى الآن 203 آلاف فدان، مشيراً إلى التنسيق والتعاون بين مديريتي الزراعة والتموين والوحدات المحلية، وكافة الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والتجار وتكثيف حملات الرقابة على الطرق لمنع خروج أي كميات من القمح خارج نطاق المحافظة وفرض الرقابة اللازمة على حركة التداول وفقاً للضوابط المنظمة لذلك.
وأضاف محافظ أسيوط أنه تم زيادة سعر أردب القمح عن الأعوام السابقة مع الالتزام بعملية الصرف لتشجيع المزارعين على التوريد حيث بلغ سعر الأردب 885 جنيها زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23,5 قيراط و875 جنيها للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23 قيراطا و865 جنيها للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 22,5 قيراط، وذلك طبقا لما حددته الدولة لموسم توريد القمح 2022، مشيراً إلى استقبال أية شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح علي الخط الساخن على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) على مدار 24 ساعة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.
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